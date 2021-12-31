https://ria.ru/20211231/selibay-1766259461.html

СМИ: экс-продюсера CNN подозревают в преступлении против детей

СМИ: экс-продюсера CNN подозревают в преступлении против детей - РИА Новости, 31.12.2021

СМИ: экс-продюсера CNN подозревают в преступлении против детей

Против бывшего продюсера CNN ведут расследование о преступлении против детей, сообщает NBC News. РИА Новости, 31.12.2021

2021-12-31T06:19

2021-12-31T06:19

2021-12-31T06:19

в мире

сша

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ВАШИНГТОН, 31 дек - РИА Новости. Против бывшего продюсера CNN ведут расследование о преступлении против детей, сообщает NBC News.По данным телеканала, расследование ведут в городе Фэйрфакс, штата Вирджиния."Рик Сэлибай, бывший старший продюсер в сети находится под расследованием детективов из отдела по эксплуатации детей отдела по особо важным делам полицейского департамента округа Фэйрфакс", - говорится в сообщении.Претензии о предположительных преступлениях, жертвами которых стали несовершеннолетние, есть и к другому бывшему сотруднику, указывает телеканал.Дополнительных подробностей не приводится.

https://ria.ru/20211208/otkaz-1762679181.html

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в мире, сша