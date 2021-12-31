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СМИ: экс-продюсера CNN подозревают в преступлении против детей
СМИ: экс-продюсера CNN подозревают в преступлении против детей - РИА Новости, 31.12.2021
СМИ: экс-продюсера CNN подозревают в преступлении против детей
Против бывшего продюсера CNN ведут расследование о преступлении против детей, сообщает NBC News. РИА Новости, 31.12.2021
2021-12-31T06:19
2021-12-31T06:19
2021-12-31T06:19
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ВАШИНГТОН, 31 дек - РИА Новости. Против бывшего продюсера CNN ведут расследование о преступлении против детей, сообщает NBC News.По данным телеканала, расследование ведут в городе Фэйрфакс, штата Вирджиния."Рик Сэлибай, бывший старший продюсер в сети находится под расследованием детективов из отдела по эксплуатации детей отдела по особо важным делам полицейского департамента округа Фэйрфакс", - говорится в сообщении.Претензии о предположительных преступлениях, жертвами которых стали несовершеннолетние, есть и к другому бывшему сотруднику, указывает телеканал.Дополнительных подробностей не приводится.
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в мире, сша
СМИ: экс-продюсера CNN подозревают в преступлении против детей
NBC News: бывший продюсер CNN Сэлибай заинтересовал отдел полиции по эксплуатации детей
ВАШИНГТОН, 31 дек - РИА Новости.
Против бывшего продюсера CNN
ведут расследование о преступлении против детей, сообщает NBC News
.
По данным телеканала, расследование ведут в городе Фэйрфакс, штата Вирджиния.
"Рик Сэлибай, бывший старший продюсер в сети находится под расследованием детективов из отдела по эксплуатации детей отдела по особо важным делам полицейского департамента округа Фэйрфакс", - говорится в сообщении.
Претензии о предположительных преступлениях, жертвами которых стали несовершеннолетние, есть и к другому бывшему сотруднику, указывает телеканал.
Дополнительных подробностей не приводится.