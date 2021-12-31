https://ria.ru/20211231/saakashvili-1766288302.html

Саакашвили сделал неожиданное признание

Саакашвили признался, что у него есть внебрачная дочь - РИА Новости, 31.12.2021

Саакашвили сделал неожиданное признание

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили опубликовал на фейсбуке поздравление с наступающим Новым годом и сделал неожиданное признание. РИА Новости, 31.12.2021

2021-12-31T12:48

2021-12-31T12:48

2021-12-31T14:52

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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили опубликовал на фейсбуке поздравление с наступающим Новым годом и сделал неожиданное признание."Это первый Новый год, который я встречаю в тюрьме, но это и первый Новый год, когда в телевизионном новогоднем концерте на канале "Мтавари архи" примет участие вместе со своей мамой самая маленькая участница — Элис-Мария Саакашвили, моя самая любимая девочка и самая младшая дочь", — написал он.Бывшего президента задержали в Грузии 1 октября, на родине он проходит по нескольким уголовным делам. В тот же день Саакашвили объявил голодовку.Политика заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — к шести. Кроме того, он фигурирует в делах о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, погроме телекомпании "Имеди" и растрате средств из госбюджета — их пока рассматривают суды.У него также есть украинское гражданство. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал ранее, что власти страны и он лично будут заниматься возвращением Саакашвили.В Тбилиси отказываются освобождать его. Как заявлял премьер Ираклий Гарибашвили, экс-президент надолго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок.

https://radiosputnik.ria.ru/20211229/saakashvili-1766087693.html

https://ria.ru/20211224/saakashvili-1765264475.html

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в мире, грузия, тбилиси, михаил саакашвили, владимир зеленский, ираклий гарибашвили