Саакашвили сделал неожиданное признание

12:48 31.12.2021 (обновлено: 14:52 31.12.2021)
Саакашвили признался, что у него есть внебрачная дочь
Экс-президент Грузии Саакашвили сообщил, что у него есть маленькая дочь
© AP Photo / Sergei GritsБывший президент Грузии Михаил Саакашвили в суде Киева
© AP Photo / Sergei Grits
МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили опубликовал на фейсбуке поздравление с наступающим Новым годом и сделал неожиданное признание.
"Это первый Новый год, который я встречаю в тюрьме, но это и первый Новый год, когда в телевизионном новогоднем концерте на канале "Мтавари архи" примет участие вместе со своей мамой самая маленькая участница — Элис-Мария Саакашвили, моя самая любимая девочка и самая младшая дочь", — написал он.
Бывшего президента задержали в Грузии 1 октября, на родине он проходит по нескольким уголовным делам. В тот же день Саакашвили объявил голодовку.
Политика заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — к шести. Кроме того, он фигурирует в делах о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, погроме телекомпании "Имеди" и растрате средств из госбюджета — их пока рассматривают суды.
У него также есть украинское гражданство. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал ранее, что власти страны и он лично будут заниматься возвращением Саакашвили.
В Тбилиси отказываются освобождать его. Как заявлял премьер Ираклий Гарибашвили, экс-президент надолго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок.
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