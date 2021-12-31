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Ульяновский губернатор подарил девочке синтезатор на Новый год
Ульяновский губернатор подарил девочке синтезатор на Новый год - РИА Новости, 31.12.2021
Ульяновский губернатор подарил девочке синтезатор на Новый год
Губернатор Ульяновской области Алексей Русских исполнил новогоднюю мечту незрячей юной жительницы региона, подарив ей синтезатор в рамках акции "Елка желаний",... РИА Новости, 31.12.2021
2021-12-31T15:42
2021-12-31T15:42
2021-12-31T15:42
новый год — 2022
общество
ульяновская область
алексей русских
новый год
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САРАТОВ, 31 дек - РИА Новости. Губернатор Ульяновской области Алексей Русских исполнил новогоднюю мечту незрячей юной жительницы региона, подарив ей синтезатор в рамках акции "Елка желаний", сообщила пресс-служба областного правительства в Telegram-канале."Варя очень любит петь, а еще она активно занимается спортом и учится видеть этот мир кончиками пальцев. Невероятно целеустремленная девочка из Ульяновска загадала на Новый год синтезатор. Письмо ребенка попало ко мне в руки на "Елке желаний". Мечту, конечно, исполнил. Договорились с Варей, что она мне обязательно что-нибудь сыграет, когда освоит свой новый музыкальный инструмент" , - поделился глава региона.Акция "Елка желаний" организована всероссийским благотворительным проектом "Мечтай со мной". Инициативу поддержал президент России Владимир Путин. Ежегодно в преддверии Нового года представители власти, делового сообщества и общественных организаций исполняют желания детей с ограниченными возможностями здоровья и ребят из малообеспеченных семей.
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общество, ульяновская область, алексей русских, новый год
Ульяновский губернатор подарил девочке синтезатор на Новый год
Ульяновский губернатор Русских подарил девочке синтезатор на Новый год