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Ульяновский губернатор подарил девочке синтезатор на Новый год

Ульяновский губернатор подарил девочке синтезатор на Новый год - РИА Новости, 31.12.2021

Ульяновский губернатор подарил девочке синтезатор на Новый год

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских исполнил новогоднюю мечту незрячей юной жительницы региона, подарив ей синтезатор в рамках акции "Елка желаний",... РИА Новости, 31.12.2021

2021-12-31T15:42

2021-12-31T15:42

2021-12-31T15:42

новый год — 2022

общество

ульяновская область

алексей русских

новый год

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САРАТОВ, 31 дек - РИА Новости. Губернатор Ульяновской области Алексей Русских исполнил новогоднюю мечту незрячей юной жительницы региона, подарив ей синтезатор в рамках акции "Елка желаний", сообщила пресс-служба областного правительства в Telegram-канале."Варя очень любит петь, а еще она активно занимается спортом и учится видеть этот мир кончиками пальцев. Невероятно целеустремленная девочка из Ульяновска загадала на Новый год синтезатор. Письмо ребенка попало ко мне в руки на "Елке желаний". Мечту, конечно, исполнил. Договорились с Варей, что она мне обязательно что-нибудь сыграет, когда освоит свой новый музыкальный инструмент" , - поделился глава региона.Акция "Елка желаний" организована всероссийским благотворительным проектом "Мечтай со мной". Инициативу поддержал президент России Владимир Путин. Ежегодно в преддверии Нового года представители власти, делового сообщества и общественных организаций исполняют желания детей с ограниченными возможностями здоровья и ребят из малообеспеченных семей.

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общество, ульяновская область, алексей русских, новый год