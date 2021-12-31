https://ria.ru/20211231/rudenya-1766314378.html

Тверской губернатор исполнил мечты с "Елки желаний"

Тверской губернатор исполнил мечты с "Елки желаний" - РИА Новости, 31.12.2021

Тверской губернатор исполнил мечты с "Елки желаний"

Губернатор Тверской области Игорь Руденя исполнил пожелания двух юных жителей Ржева Владимира Щуренкова и Миланы Савельевой. РИА Новости, 31.12.2021

2021-12-31T16:40

2021-12-31T16:40

2021-12-31T17:09

общество

ржев

тверская область

новый год

игорь руденя

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ТВЕРЬ. 31 дек — РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя исполнил пожелания двух юных жителей Ржева Владимира Щуренкова и Миланы Савельевой."Письма ребят с просьбой о новогоднем подарке были размещены на "Елке желаний". Глава региона лично приехал к ребятам, чтобы поздравить их с наступающими праздниками", — сообщила пресс-служба регионального правительства.Руденя вручил шестилетнему Владимиру блочный конструктор для сборки радиоуправляемой машины, а семилетней Милане — планшет, с помощью которого она сможет изучать иностранный язык и творчески развиваться. В ответ девочка подарила главе региона рисунок.

https://ria.ru/20211230/zhelanie-1766143250.html

ржев

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общество, ржев, тверская область, новый год, игорь руденя