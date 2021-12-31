https://ria.ru/20211231/rossiya-1766295283.html

России нужно, чтобы вокруг не было стран, мешающих развитию, заявили в ГД

России нужно, чтобы вокруг не было стран, мешающих развитию, заявили в ГД - РИА Новости, 31.12.2021

России нужно, чтобы вокруг не было стран, мешающих развитию, заявили в ГД

Первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин, комментируя РИА Новости переговоры... РИА Новости, 31.12.2021

2021-12-31T13:40

2021-12-31T13:40

2021-12-31T13:40

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МОСКВА, 31 дек – РИА Новости. Первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин, комментируя РИА Новости переговоры лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена, заявил, что РФ нуждается в том, чтобы по ее периметру не возникало государств, которые помогают в попытках сдерживать ее развитие.Накануне прошли вторые за последний месяц переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена. Обсуждались предложенные Москвой гарантии безопасности."Россия нуждается в том, чтобы по ее периметру не возникало государств, которые, по сути, становятся ассистентами в попытках сдержать Россию, не дать ей развиваться", - сказал Затулин.Россия 17 декабря опубликовала проекты договора с США и соглашения с государствами-членами НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения НАТО, в том числе за счет бывших республик СССР. Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.

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