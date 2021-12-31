https://ria.ru/20211231/roskosmos-1766321673.html
В "Роскосмосе" знают, как сотворить "инженерное чудо", заявил Рогозин
В "Роскосмосе" знают, как сотворить "инженерное чудо", заявил Рогозин - РИА Новости, 31.12.2021
В "Роскосмосе" знают, как сотворить "инженерное чудо", заявил Рогозин
Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что сотрудники российской ракетно-космической отрасли знают, как совершить "инженерное чудо", когда речь идет о РИА Новости, 31.12.2021
2021-12-31T18:36
2021-12-31T18:36
2021-12-31T18:36
дмитрий рогозин
антон шкаплеров
роскосмос
союз
международная космическая станция (мкс)
петр дубров
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МОСКВА, 31 дек – РИА Новости. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что сотрудники российской ракетно-космической отрасли знают, как совершить "инженерное чудо", когда речь идет о создании многоразовых ракет."Многоразовость - это прежде всего экономика, это прежде всего эффективность, а не просто инженерное чудо. Как сделать инженерное чудо, наши инженеры знают, важно чтобы это экономически все очень билось и усиливало наши конкурентные преимущества", - сказал Рогозин, поздравляя российских космонавтов Антона Шкаплерова и Петра Дуброва, находящихся сейчас на МКС.Видеоролик поздравления выложила пресс-служба "Роскосмоса".Как уточнил Рогозин, для того, чтобы создать российскую многоразовую ракету "Амур-СПГ", сейчас идет разработка метанового двигателя.Проектирование ракеты "Амур-СПГ" стартовало в 2020 году. Это должна быть двухступенчатая ракета среднего класса, первый пуск которой с космодрома Восточный планируется в 2026 году. Носитель должен иметь многоразовую (до 10 раз) возвращаемую первую ступень, оснащенную двигателями РД-0169, которые работают на кислороде и сжиженном природном газе (метане). Планируется, что "Амур-СПГ" придет на смену эксплуатирующимся в настоящее время ракетам "Союз-2".
https://ria.ru/20211229/dvigatel-1766086785.html
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дмитрий рогозин, антон шкаплеров, роскосмос, союз, международная космическая станция (мкс), петр дубров
В "Роскосмосе" знают, как сотворить "инженерное чудо", заявил Рогозин
Рогозин заявил, что сотрудники "Роскосмоса" знают, как сотворить "инженерное чудо"