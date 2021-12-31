https://ria.ru/20211231/reys-1766295414.html

Задержанный более чем на сутки рейс в Анталью вылетел из Екатеринбурга

Задержанный более чем на сутки рейс в Анталью вылетел из Екатеринбурга - РИА Новости, 31.12.2021

Задержанный более чем на сутки рейс в Анталью вылетел из Екатеринбурга

Рейс авиакомпании Azur Air из Екатеринбурга в Анталью, задержанный более чем на сутки, вылетел, сообщается в онлайн-табло екатеринбургского аэропорта... РИА Новости, 31.12.2021

2021-12-31T13:41

2021-12-31T13:41

2021-12-31T13:41

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 дек – РИА Новости. Рейс авиакомпании Azur Air из Екатеринбурга в Анталью, задержанный более чем на сутки, вылетел, сообщается в онлайн-табло екатеринбургского аэропорта "Кольцово".Согласно данным онлайн-табло, рейс должен был вылететь в 6.30 (4.30 мск) 30 декабря, но много раз переносился. В итоге рейс вылетел в 13.45 (11.45 мск) в пятницу.Уральская транспортная прокуратура сообщала, что надзорное ведомство начало проверку по факту задержки рейса, а также организовало мобильную приемную граждан. Кроме того, прокурор принял коллективное обращение пассажиров. На рейс были зарегистрированы 243 пассажира, из них 55 детей.

https://ria.ru/20211231/pueshestviya-1766152247.html

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екатеринбург, новости - туризм, анталья (провинция), azur air