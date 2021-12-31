https://ria.ru/20211231/razgovor-1766251321.html
Путин и Байден провели телефонный разговор
Путин и Байден провели телефонный разговор - РИА Новости, 31.12.2021
Путин и Байден провели телефонный разговор
Разговор президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина завершился, сообщил РИА Новости Дмитрий Песков. РИА Новости, 31.12.2021
2021-12-31T00:35
2021-12-31T00:35
2021-12-31T01:33
в мире
сша
россия
владимир путин
дмитрий песков
джо байден
нато
обсе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/07/1753459765_0:0:2865:1612_1920x0_80_0_0_cd5c9f7357e24ab1c39d85f616b3bc45.jpg
ВАШИНГТОН, 31 дек - РИА Новости. Разговор президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина завершился, сообщил РИА Новости Дмитрий Песков.По данным Белого дома, переговоры начались в 15.35 по вашингтонскому времени (23.35 мск) в четверг и завершились в 16.25 (00.25 мск пятницы), продлившись 50 минут.Как ранее отмечал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, переговоры инициировала российская сторона. По его словам, это обычная беседа по телефону без публичной части.Главы двух государств планировали обсудить вопросы, которые поднимались во время последней видеоконференции, а также затронуть тему гарантий безопасности. Цель разговора — "достичь компромисса с учетом принципиальных позиций друг друга", поясняли в Кремле.Седьмого декабря президенты двух стран около двух часов общались по видеосвязи. Байден выразил обеспокоенность по поводу напряженности в отношениях России и Украины. Путин, в свою очередь, обратил внимание на то, что Киев не выполняет Минские соглашения, и обозначил красные линии — расширение НАТО на восток и размещение на украинской территории и в сопредельных с Россией странах наступательных вооружений.Через десять дней Москва опубликовала проекты договора с Соединенными Штатами и соглашения с государствами — членами НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения Североатлантического альянса, в том числе за счет бывших республик СССР. Переговоры с США по гарантиям безопасности пройдут 10 января, консультации с НАТО — 12 января, а на 13 января запланирована встреча представителей Москвы и ОБСЕ.
https://ria.ru/20211230/sanktsii-1766240017.html
https://radiosputnik.ria.ru/20211230/kreml-1766176916.html
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/18/1760541537_0:0:2704:2028_1920x0_80_0_0_8b313b8315e6f813585b61d0096fb959.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, россия, владимир путин, дмитрий песков, джо байден, нато, обсе
00:35 31.12.2021 (обновлено: 01:33 31.12.2021)
Путин и Байден провели телефонный разговор
В Белом доме заявили, что разговор президентов России и США Путина и Байдена завершился