Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211231/razgovor-1766251321.html
Путин и Байден провели телефонный разговор
Путин и Байден провели телефонный разговор - РИА Новости, 31.12.2021
Путин и Байден провели телефонный разговор
Разговор президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина завершился, сообщил РИА Новости Дмитрий Песков. РИА Новости, 31.12.2021
2021-12-31T00:35
2021-12-31T01:33
в мире
сша
россия
владимир путин
дмитрий песков
джо байден
нато
обсе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/07/1753459765_0:0:2865:1612_1920x0_80_0_0_cd5c9f7357e24ab1c39d85f616b3bc45.jpg
ВАШИНГТОН, 31 дек - РИА Новости. Разговор президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина завершился, сообщил РИА Новости Дмитрий Песков.По данным Белого дома, переговоры начались в 15.35 по вашингтонскому времени (23.35 мск) в четверг и завершились в 16.25 (00.25 мск пятницы), продлившись 50 минут.Как ранее отмечал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, переговоры инициировала российская сторона. По его словам, это обычная беседа по телефону без публичной части.Главы двух государств планировали обсудить вопросы, которые поднимались во время последней видеоконференции, а также затронуть тему гарантий безопасности. Цель разговора — "достичь компромисса с учетом принципиальных позиций друг друга", поясняли в Кремле.Седьмого декабря президенты двух стран около двух часов общались по видеосвязи. Байден выразил обеспокоенность по поводу напряженности в отношениях России и Украины. Путин, в свою очередь, обратил внимание на то, что Киев не выполняет Минские соглашения, и обозначил красные линии — расширение НАТО на восток и размещение на украинской территории и в сопредельных с Россией странах наступательных вооружений.Через десять дней Москва опубликовала проекты договора с Соединенными Штатами и соглашения с государствами — членами НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения Североатлантического альянса, в том числе за счет бывших республик СССР. Переговоры с США по гарантиям безопасности пройдут 10 января, консультации с НАТО — 12 января, а на 13 января запланирована встреча представителей Москвы и ОБСЕ.
https://ria.ru/20211230/sanktsii-1766240017.html
https://radiosputnik.ria.ru/20211230/kreml-1766176916.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/18/1760541537_0:0:2704:2028_1920x0_80_0_0_8b313b8315e6f813585b61d0096fb959.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, владимир путин, дмитрий песков, джо байден, нато, обсе
00:35 31.12.2021 (обновлено: 01:33 31.12.2021)
 
Путин и Байден провели телефонный разговор

В Белом доме заявили, что разговор президентов России и США Путина и Байдена завершился

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 31.12.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 31 дек - РИА Новости. Разговор президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина завершился, сообщил РИА Новости Дмитрий Песков.
По данным Белого дома, переговоры начались в 15.35 по вашингтонскому времени (23.35 мск) в четверг и завершились в 16.25 (00.25 мск пятницы), продлившись 50 минут.
Как ранее отмечал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, переговоры инициировала российская сторона. По его словам, это обычная беседа по телефону без публичной части.
Главы двух государств планировали обсудить вопросы, которые поднимались во время последней видеоконференции, а также затронуть тему гарантий безопасности. Цель разговора — "достичь компромисса с учетом принципиальных позиций друг друга", поясняли в Кремле.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 30.12.2021
Вчера, 20:52
WP: Байден на переговорах с Путиным сообщит о готовности ввести санкции
Седьмого декабря президенты двух стран около двух часов общались по видеосвязи. Байден выразил обеспокоенность по поводу напряженности в отношениях России и Украины. Путин, в свою очередь, обратил внимание на то, что Киев не выполняет Минские соглашения, и обозначил красные линии — расширение НАТО на восток и размещение на украинской территории и в сопредельных с Россией странах наступательных вооружений.
Через десять дней Москва опубликовала проекты договора с Соединенными Штатами и соглашения с государствами — членами НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения Североатлантического альянса, в том числе за счет бывших республик СССР.
Переговоры с США по гарантиям безопасности пройдут 10 января, консультации с НАТО — 12 января, а на 13 января запланирована встреча представителей Москвы и ОБСЕ.
Люди на Парящем мосту в парке Зарядье в Москве - РИА Новости, 1920, 30.12.2021
Вчера, 14:10В мире
В Кремле назвали цель переговоров Путина и Байдена
 
В миреСШАРоссияВладимир ПутинДмитрий ПесковДжо БайденНАТООБСЕ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:10Ушаков: следующий контакт Путина и Байдена пока сложно прогнозировать
02:10Как сделать оливье дешевле без потери вкуса
02:08В США заявили, что будут отслеживать перемещение российских войск у границ
02:03Байден предупредил Путина о помощи Украине в случае эскалации
02:01Ушаков заявил, что в США понимают озабоченность России
01:59Байден призвал Путина снизить напряженность вокруг Украины
01:57Путин: Россия в вопросах своей безопасности будет вести себя как США
01:54Ушаков: Путин назвал ошибкой возможность введения санкций против России
01:51Ушаков: Байден подчеркивал, что ядерную войну нельзя начинать
01:47Ушаков: переговоры Путина и Байдена могут привести к нормализации отношений
01:42Байден: ударных наступательных вооружений США на Украине не будет
01:40"Важное действо": в Кремле раскрыли содержание разговора Путина с Байденом
01:22Джабаров прокомментировал разговор Путина и Байдена
01:19Назван легкий способ определить рак
01:17Какие продукты новогоднего стола самые вредные и чем их можно заменить
01:10Антонов: Россия ответит на военные угрозы Запада созданием "уязвимостей"
00:54Пушков выступил с предупреждением для Польши из-за Украины
00:46Переговоры Путина и Байдена завершились, подтвердил Песков
00:35Путин и Байден провели телефонный разговор
00:24Московское метро и МЦК будут работать всю новогоднюю ночь
Лента новостейМолния
Ушаков: следующий контакт Путина и Байдена пока сложно прогнозироватьКак сделать оливье дешевле без потери вкусаВ США заявили, что будут отслеживать перемещение российских войск у границБайден предупредил Путина о помощи Украине в случае эскалацииУшаков заявил, что в США понимают озабоченность РоссииБайден призвал Путина снизить напряженность вокруг УкраиныПутин: Россия в вопросах своей безопасности будет вести себя как СШАУшаков: Путин назвал ошибкой возможность введения санкций против РоссииУшаков: Байден подчеркивал, что ядерную войну нельзя начинатьУшаков: переговоры Путина и Байдена могут привести к нормализации отношенийБайден: ударных наступательных вооружений США на Украине не будет"Важное действо": в Кремле раскрыли содержание разговора Путина с БайденомДжабаров прокомментировал разговор Путина и БайденаНазван легкий способ определить ракКакие продукты новогоднего стола самые вредные и чем их можно заменитьАнтонов: Россия ответит на военные угрозы Запада созданием "уязвимостей"Пушков выступил с предупреждением для Польши из-за УкраиныПереговоры Путина и Байдена завершились, подтвердил ПесковПутин и Байден провели телефонный разговорМосковское метро и МЦК будут работать всю новогоднюю ночь