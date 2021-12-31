https://ria.ru/20211231/rassledovanie-1766330303.html

Зеленский назначил главу Государственного бюро расследований

Зеленский назначил главу Государственного бюро расследований - РИА Новости, 31.12.2021

Зеленский назначил главу Государственного бюро расследований

Президент Украины Владимир Зеленский назначил своим указом главу Государственного бюро расследований, ведомство возглавил Алексей Сухачев, который ранее был... РИА Новости, 31.12.2021

2021-12-31T21:16

2021-12-31T21:16

2021-12-31T21:16

в мире

украина

владимир зеленский

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КИЕВ, 31 дек – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский назначил своим указом главу Государственного бюро расследований, ведомство возглавил Алексей Сухачев, который ранее был исполняющим обязанности главы ГБР."Назначить Сухачева Алексея Александровича Директором Государственного бюро расследований сроком на пять лет", - говорится в тексте указа, опубликованном на сайте офиса главы государства.

https://ria.ru/20211231/ukraina-1766311003.html

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в мире, украина, владимир зеленский