https://ria.ru/20211231/rassledovanie-1766330303.html
Зеленский назначил главу Государственного бюро расследований
Зеленский назначил главу Государственного бюро расследований - РИА Новости, 31.12.2021
Зеленский назначил главу Государственного бюро расследований
Президент Украины Владимир Зеленский назначил своим указом главу Государственного бюро расследований, ведомство возглавил Алексей Сухачев, который ранее был... РИА Новости, 31.12.2021
2021-12-31T21:16
2021-12-31T21:16
2021-12-31T21:16
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владимир зеленский
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КИЕВ, 31 дек – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский назначил своим указом главу Государственного бюро расследований, ведомство возглавил Алексей Сухачев, который ранее был исполняющим обязанности главы ГБР."Назначить Сухачева Алексея Александровича Директором Государственного бюро расследований сроком на пять лет", - говорится в тексте указа, опубликованном на сайте офиса главы государства.
https://ria.ru/20211231/ukraina-1766311003.html
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в мире, украина, владимир зеленский
Зеленский назначил главу Государственного бюро расследований
Президент Украины Зеленский назначил главу Государственного бюро расследований