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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20211231/puteshestviya-1766193611.html
Эксперты объяснили, какой лайнер лучше для круизного путешествия
Эксперты объяснили, какой лайнер лучше для круизного путешествия - РИА Новости, 31.12.2021
Эксперты объяснили, какой лайнер лучше для круизного путешествия
Эксперты рассказали о плюсах и минусах разных круизных лайнеров, сообщает Express. РИА Новости, 31.12.2021
2021-12-31T02:23
2021-12-31T02:23
туризм
венеция
пальма-де-майорка
новости - туризм
круизы
туризм
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Эксперты рассказали о плюсах и минусах разных круизных лайнеров, сообщает Express.На тематическом форуме поклонники путешествий на кораблях отмечают, что еще до покупки путевки желательно представлять, какой вид отдыха вам подходит."Если вы хотите посещать разнообразные вечеринки, развлекательные программы, ночные клубы и рестораны национальной кухни, вам подойдет большой корабль. Там не бывает скучно", — рассуждает опытный путешественник.Еще один аргумент в пользу крупного судна — его относительная устойчивость. Считается, что там пассажиров укачивает меньше, но лекарства от морской болезни все же стоит положить в чемодан.Между тем, океанские лайнеры не могут заходить в маленькие порты — у судна слишком большая осадка. Кроме того, стремясь сократить число туристов, некоторые города, например, Венеция, Пальма, запрещают швартовку таким гигантам.Еще один минус большого корабля — процедура посадки. "Она может стать настоящим кошмаром и занимать полдня", — делится опытом один из туристов. Покинуть такой лайнер — тоже дело небыстрое, значит, будет меньше времени на экскурсии.Плюс небольшого судна – отсутствие бюрократии. "Хорошая команда обычно узнает о ваших предпочтениях, запоминает их и потом предлагает то, что вы любите", — рассказал один из туристов. Да и отдыхающие знакомятся между собой быстрее.
https://ria.ru/20211206/puteshestviya-1762027464.html
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венеция, пальма-де-майорка, новости - туризм, круизы, туризм
02:23 31.12.2021
 
Эксперты объяснили, какой лайнер лучше для круизного путешествия

Эксперты рассказали, на что обращать внимание туристам при выборе круизного лайнера

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкКруизный лайнер Costa neoRomantica в проливе Босфор Восточный во Владивостоке
Круизный лайнер Costa neoRomantica в проливе Босфор Восточный во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 31.12.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Эксперты рассказали о плюсах и минусах разных круизных лайнеров, сообщает Express.
На тематическом форуме поклонники путешествий на кораблях отмечают, что еще до покупки путевки желательно представлять, какой вид отдыха вам подходит.
"Если вы хотите посещать разнообразные вечеринки, развлекательные программы, ночные клубы и рестораны национальной кухни, вам подойдет большой корабль. Там не бывает скучно", — рассуждает опытный путешественник.
Еще один аргумент в пользу крупного судна — его относительная устойчивость. Считается, что там пассажиров укачивает меньше, но лекарства от морской болезни все же стоит положить в чемодан.
Между тем, океанские лайнеры не могут заходить в маленькие порты — у судна слишком большая осадка. Кроме того, стремясь сократить число туристов, некоторые города, например, Венеция, Пальма, запрещают швартовку таким гигантам.
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Еще один минус большого корабля — процедура посадки. "Она может стать настоящим кошмаром и занимать полдня", — делится опытом один из туристов. Покинуть такой лайнер — тоже дело небыстрое, значит, будет меньше времени на экскурсии.
Плюс небольшого судна – отсутствие бюрократии. "Хорошая команда обычно узнает о ваших предпочтениях, запоминает их и потом предлагает то, что вы любите", — рассказал один из туристов. Да и отдыхающие знакомятся между собой быстрее.
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