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В Петербурге проведут проверку соблюдения прав пассажиров в Пулково
В Петербурге проведут проверку соблюдения прав пассажиров в Пулково - РИА Новости, 31.12.2021
В Петербурге проведут проверку соблюдения прав пассажиров в Пулково
Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения прав пассажиров из-за задержки самолётов компаний "Россия" и "Аэрофлот" в Пулково,... РИА Новости, 31.12.2021
2021-12-31T20:45
2021-12-31T20:45
2021-12-31T20:48
общество
пулково (аэропорт)
аэрофлот
россия
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения прав пассажиров из-за задержки самолётов компаний "Россия" и "Аэрофлот" в Пулково, сообщает пресс-служба ведомства."Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения прав пассажиров из-за задержки самолётов авиакомпаний "Россия" и "Аэрофлот" в Пулково", - говорится в сообщении.Отмечается, что свыше 20 рейсов задержаны на вылет из аэропорта 31 декабря. Транспортная прокуратура проверит соблюдение прав пассажиров и при наличии оснований примет меры реагирования.Ситуация находится на контроле Северо-Западной транспортной прокуратуры, подчеркнули в ведомстве.
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общество, пулково (аэропорт), аэрофлот, россия
20:45 31.12.2021 (обновлено: 20:48 31.12.2021)
В Петербурге проведут проверку соблюдения прав пассажиров в Пулково
В Петербурге проведут проверку соблюдения прав пассажиров из-за задержки рейсов в Пулково