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В Петербурге проведут проверку соблюдения прав пассажиров в Пулково

В Петербурге проведут проверку соблюдения прав пассажиров в Пулково - РИА Новости, 31.12.2021

В Петербурге проведут проверку соблюдения прав пассажиров в Пулково

Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения прав пассажиров из-за задержки самолётов компаний "Россия" и "Аэрофлот" в Пулково,... РИА Новости, 31.12.2021

2021-12-31T20:45

2021-12-31T20:45

2021-12-31T20:48

общество

пулково (аэропорт)

аэрофлот

россия

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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения прав пассажиров из-за задержки самолётов компаний "Россия" и "Аэрофлот" в Пулково, сообщает пресс-служба ведомства."Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения прав пассажиров из-за задержки самолётов авиакомпаний "Россия" и "Аэрофлот" в Пулково", - говорится в сообщении.Отмечается, что свыше 20 рейсов задержаны на вылет из аэропорта 31 декабря. Транспортная прокуратура проверит соблюдение прав пассажиров и при наличии оснований примет меры реагирования.Ситуация находится на контроле Северо-Западной транспортной прокуратуры, подчеркнули в ведомстве.

https://ria.ru/20211231/reysy-1766302286.html

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общество, пулково (аэропорт), аэрофлот, россия