https://ria.ru/20211231/pueshestviya-1766152247.html

Россияне рассказали, почему они путешествуют в новогодние праздники

Россияне рассказали, почему они путешествуют в новогодние праздники - РИА Новости, 31.12.2021

Россияне рассказали, почему они путешествуют в новогодние праздники

Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, почему они путешествуют в новогодние праздники, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 31.12.2021

2021-12-31T07:00

2021-12-31T07:00

2021-12-31T07:00

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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, почему они путешествуют в новогодние праздники, сообщает Туту.ру.Специалисты компании провели исследование среди 1630 пользователей и выяснили, что почти половина (44 процента) стремятся в этот период вернуться домой или попасть в гости к родственникам.Каждый пятый респондент (22 процента) заявил о нежелании сидеть дома десять дней каникул, а 16 процентов отметили, что придерживаются давно заведенной традиции путешествий в зимние праздники.Девять процентов опрошенных рассказали, что им одиноко: не с кем отмечать Новый год дома, поэтому лучше отправиться в турпоездку.Шесть процентов пользователей отметили, что в их регионе введены ограничения из-за COVID-19, поэтому они решили провести длинные выходные вне дома.Три процента туристов отправились в путешествие, поскольку сумели купить очень дешевые билеты.

https://ria.ru/20211229/puteshestviya-1765401213.html

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