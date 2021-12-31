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Что категорически нельзя ставить на новогодний стол
Какие продукты новогоднего стола самые вредные и чем их можно заменить - РИА Новости, 31.12.2021
Что категорически нельзя ставить на новогодний стол
Декабрь – время подготовки к Новому году. О том, какие блюда на праздничном столе являются самыми опасными для здоровья, а также чем их можно заменить,... РИА Новости, 31.12.2021
2021-12-31T01:17
2021-12-31T01:17
2021-12-31T01:17
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новый год
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Декабрь – время подготовки к Новому году. О том, какие блюда на праздничном столе являются самыми опасными для здоровья, а также чем их можно заменить, рассказала агентству "Прайм" заведующая отделением клинической диетологии больницы им. В.В. Виноградова, кандидат медицинских наук, терапевт, диетолог Юлия Пигарёва.Самым вредным продуктом на нашем столе в новогоднюю ночь является майонез. А точнее, большое его количество, отмечает врач, советуя заменить майонез соусом собственного приготовления.Второе место по вреду, наносимому организму, занимают сладкие газированные напитки. Основная проблема в них – непомерное содержание сахара. Рекомендуется заменить эти напитки минеральной водой или приготовить свои. Главное — ограничить количество сахара.Третье место "вредности" у шампанского. Лучше отдать предпочтение шампанскому брют, считает диетолог.
https://ria.ru/20211230/sochetanie-1766094622.html
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общество, здоровье - общество, новый год
Какие продукты новогоднего стола самые вредные и чем их можно заменить
Диетолог Пигарёва предупредила об опасности майонеза и газировки на новогоднем столе