В Венгрии назвали ситуацию с непризнанием в ЕС "Спутника V" политической
Глава МИД Венгрии Сийярто назвал ситуацию с признанием ЕС "Спутника V" чисто политической
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкМедицинский работник держит в руке флакон с вакциной "Спутник Лайт"
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто считает ситуацию с признанием ЕС российской вакцины от коронавируса "Спутник V" "чисто политическим решением".
В начале октября министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что все барьеры для признания вакцины "Спутник V" в ВОЗ сняты, остались некоторые административные процедуры. "Спутник V" с 4 марта проходит процедуру постепенной экспертизы в Европейском агентстве по лекарственным средствам, которое одобряет препараты для централизованного использования в Евросоюзе.
"Я думаю, то, что "Спутник V" до сих пор не был признан международными организациями, это чисто политическое решение. Когда я говорю с европейскими коллегами, они говорят мне, что не сомневаются в российской науке и медицине, знают, что российские вакцины безопасны, но это вопрос политики. Это то, что они говорят мне в личной беседе, а не публично", - сказал Сийярто в интервью RT.
Он добавил, что в Венгрии более 6 миллионов человек были вакцинированы шестью разными вакцинами, включая "Спутник V", и все вакцины оказались успешными. "Я могу вас заверить, что ни одна из вакцин не хуже другой. Все вакцины, что мы использовали, оказались эффективными и безопасными, включая "Спутник V", который хорошо себя проявил в Венгрии - менее миллиона были вакцинированы им, включая меня", - отметил глава МИД Венгрии.
По его словам, решение получить вакцину "Спутник V" в России было стратегическим для Венгрии и позволило ускорить кампанию по вакцинации. "Потому что мы поняли: есть такие сферы, где не нужно примешивать политику. Вы не можете обеспечить безопасность людям, в том числе в плане энергетики, за счет политических заявлений. Нужно быть рациональным и прагматичным. Во многих европейских странах есть такое желание быть более прагматичными, практичными (по отношению к России). В этом одна из причин, почему Евросоюз сейчас ослабевает - слишком много всего политизируется, идеологизируется в Брюсселе", - подчеркнул глава МИД Венгрии.
Он добавил, что политику не стоит примешивать и в вопросах энергетики. "Я представляю страну, для которой вопрос природного газа критичный, так как у нас нет своих ресурсов и мы зависим от международных поставщиков. Может быть, это не самая изысканная мысль, которую вы услышите от политика, но в нашем понимании чем больше газопроводов, тем лучше", - добавил министр.
"Спутник V" одобрен в 71 стране с общим населением 4 миллиарда человек, это более 50% населения Земли. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами " Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи. Данные о применении " Спутника V" в ходе вакцинации населения в ряде стран (Аргентина, Сан-Марино, Сербия, Венгрия, Бахрейн, Мексика, ОАЭ и других) демонстрируют, что "Спутник V" - одна из самых безопасных и эффективных вакцин против коронавируса, сообщал фонд.