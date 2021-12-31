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В Москве включили праздничную подсветку зданий и мостов
В Москве включили праздничную подсветку зданий и мостов - РИА Новости, 31.12.2021
В Москве включили праздничную подсветку зданий и мостов
Праздничная архитектурно-художественная подсветка зданий и мостов заработала в Москве, в предстоящую ночь она будет гореть до утра, сообщается в Telegram-канале РИА Новости, 31.12.2021
2021-12-31T12:26
2021-12-31T12:26
общество
москва
новый год
петр бирюков
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Праздничная архитектурно-художественная подсветка зданий и мостов заработала в Москве, в предстоящую ночь она будет гореть до утра, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Отмечается, что в праздничном режиме подсветка будет работать все новогодние праздники.Как пояснил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков, архитектурно-художественная подсветка включается одновременно с наружным освещением, но отключается в разное время."В 23.00 перестают подсвечиваться жилые дома, в полночь – административные здания, в час ночи – вестибюли станций метро и в три часа ночи – мосты в центральной части города. Но в новогоднюю ночь сделаем исключение и продлим работу праздничной подсветки до утра", – рассказал Бирюков.Заместитель мэра рассказал, что большинство световых конструкций, которые украсили столицу к Новому году, горят 24 часа в сутки, не выключаясь даже днем. "Световой день сейчас короткий, а красивое и яркое освещение - это залог не только безопасности, но и хорошего настроения, оно создает праздничную атмосферу, подчеркивает красоту нашего города. Ведь недаром сегодня Москва, согласно международному рейтингу, входит в пятерку самых освещенных городов мира",- подчеркнул Бирюков.Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что в городской подсветке и световых конструкциях используются светодиодные лампы, которые потребляют меньше энергии, дают более яркий свет и способны работать при любой погоде.При праздничном режиме включаются дополнительные световые приборы, которые в обычные дни отключены, на части объектов есть цветное фасадное освещение и динамическая архитектурная подсветка.
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общество, москва, новый год, петр бирюков
12:26 31.12.2021
 
В Москве включили праздничную подсветку зданий и мостов

В Москве включили праздничную подсветку зданий и мостов, она будет гореть до утра

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПредновогодняя Москва
Предновогодняя Москва - РИА Новости, 1920, 31.12.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Праздничная архитектурно-художественная подсветка зданий и мостов заработала в Москве, в предстоящую ночь она будет гореть до утра, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
Отмечается, что в праздничном режиме подсветка будет работать все новогодние праздники.
Как пояснил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков, архитектурно-художественная подсветка включается одновременно с наружным освещением, но отключается в разное время.
"В 23.00 перестают подсвечиваться жилые дома, в полночь – административные здания, в час ночи – вестибюли станций метро и в три часа ночи – мосты в центральной части города. Но в новогоднюю ночь сделаем исключение и продлим работу праздничной подсветки до утра", – рассказал Бирюков.
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Заместитель мэра рассказал, что большинство световых конструкций, которые украсили столицу к Новому году, горят 24 часа в сутки, не выключаясь даже днем. "Световой день сейчас короткий, а красивое и яркое освещение - это залог не только безопасности, но и хорошего настроения, оно создает праздничную атмосферу, подчеркивает красоту нашего города. Ведь недаром сегодня Москва, согласно международному рейтингу, входит в пятерку самых освещенных городов мира",- подчеркнул Бирюков.
Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что в городской подсветке и световых конструкциях используются светодиодные лампы, которые потребляют меньше энергии, дают более яркий свет и способны работать при любой погоде.
При праздничном режиме включаются дополнительные световые приборы, которые в обычные дни отключены, на части объектов есть цветное фасадное освещение и динамическая архитектурная подсветка.
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