https://ria.ru/20211231/prazdnik-1766286283.html

В Москве включили праздничную подсветку зданий и мостов

В Москве включили праздничную подсветку зданий и мостов - РИА Новости, 31.12.2021

В Москве включили праздничную подсветку зданий и мостов

Праздничная архитектурно-художественная подсветка зданий и мостов заработала в Москве, в предстоящую ночь она будет гореть до утра, сообщается в Telegram-канале РИА Новости, 31.12.2021

2021-12-31T12:26

2021-12-31T12:26

2021-12-31T12:26

общество

москва

новый год

петр бирюков

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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Праздничная архитектурно-художественная подсветка зданий и мостов заработала в Москве, в предстоящую ночь она будет гореть до утра, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Отмечается, что в праздничном режиме подсветка будет работать все новогодние праздники.Как пояснил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков, архитектурно-художественная подсветка включается одновременно с наружным освещением, но отключается в разное время."В 23.00 перестают подсвечиваться жилые дома, в полночь – административные здания, в час ночи – вестибюли станций метро и в три часа ночи – мосты в центральной части города. Но в новогоднюю ночь сделаем исключение и продлим работу праздничной подсветки до утра", – рассказал Бирюков.Заместитель мэра рассказал, что большинство световых конструкций, которые украсили столицу к Новому году, горят 24 часа в сутки, не выключаясь даже днем. "Световой день сейчас короткий, а красивое и яркое освещение - это залог не только безопасности, но и хорошего настроения, оно создает праздничную атмосферу, подчеркивает красоту нашего города. Ведь недаром сегодня Москва, согласно международному рейтингу, входит в пятерку самых освещенных городов мира",- подчеркнул Бирюков.Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что в городской подсветке и световых конструкциях используются светодиодные лампы, которые потребляют меньше энергии, дают более яркий свет и способны работать при любой погоде.При праздничном режиме включаются дополнительные световые приборы, которые в обычные дни отключены, на части объектов есть цветное фасадное освещение и динамическая архитектурная подсветка.

https://realty.ria.ru/20211230/yarmarki-1766118173.html

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общество, москва, новый год, петр бирюков