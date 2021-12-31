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Пожар в заброшенном здании в Сочи ликвидировали
Пожар в заброшенном здании в Сочи ликвидировали - РИА Новости, 31.12.2021
Пожар в заброшенном здании в Сочи ликвидировали
Пожар, который произошел на территории заброшенного здания в Сочи, полностью ликвидирован, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. РИА Новости, 31.12.2021
2021-12-31T17:25
2021-12-31T17:25
происшествия
краснодарский край
сочи
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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СОЧИ, 31 дек – РИА Новости. Пожар, который произошел на территории заброшенного здания в Сочи, полностью ликвидирован, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.Ранее отмечалось, что в Центральном районе Сочи по улице Первомайской произошел пожар на территории заброшенного здания, на площади 100 квадратных метров."В 17.05 полная ликвидация пожара", - говорится в сообщении.К ликвидации огня были привлечены 18 спасателей и пять единиц техники.
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происшествия, краснодарский край, сочи, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
17:25 31.12.2021
 
Пожар в заброшенном здании в Сочи ликвидировали

Пожар в заброшенном здании на улице Первомайской в Сочи ликвидировали

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкСотрудники пожарной службы выезжают на место чрезвычайной ситуации
Сотрудники пожарной службы выезжают на место чрезвычайной ситуации - РИА Новости, 1920, 31.12.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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СОЧИ, 31 дек – РИА Новости. Пожар, который произошел на территории заброшенного здания в Сочи, полностью ликвидирован, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Ранее отмечалось, что в Центральном районе Сочи по улице Первомайской произошел пожар на территории заброшенного здания, на площади 100 квадратных метров.
"В 17.05 полная ликвидация пожара", - говорится в сообщении.
К ликвидации огня были привлечены 18 спасателей и пять единиц техники.
Следователь на месте пожара в школе №18 города Саратова - РИА Новости, 1920, 30.12.2021
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ПроисшествияКраснодарский крайСочиМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Россия
 
 
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