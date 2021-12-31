https://ria.ru/20211231/pozdravlenie-1766332069.html

Собянин поздравил москвичей с наступающим Новым годом

Собянин поздравил москвичей с наступающим Новым годом - РИА Новости, 31.12.2021

Собянин поздравил москвичей с наступающим Новым годом

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил москвичей с наступающим Новым годом и выразил особую благодарность врачам и ветеранам. РИА Новости, 31.12.2021

2021-12-31T22:21

2021-12-31T22:21

2021-12-31T23:30

новый год — 2022

общество

сергей собянин

новый год

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1f/1766308072_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_3b55efeaea6ce03c167a9671a75ac02e.jpg

МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил москвичей с наступающим Новым годом и выразил особую благодарность врачам и ветеранам."Через несколько часов наступит новый год, а прожитый год останется в прошлом. Как всегда, он был наполнен работой, тревогами и повседневной суетой. Но в этот вечер, наверное, каждый из нас может вспомнить светлые моменты своей жизни. Сегодня я хочу сказать вам спасибо. Спасибо за ваше трудолюбие, таланты и терпение",- сообщил мэр в своих социальных сетях.Он также выразил благодарность ветеранам, которые отдали десятилетия развитию любимого города и страны. Отдельные слова благодарности мэр посвятил врачам и медсестрам, которые по-прежнему находятся на передовой борьбы с коронавирусом."Дорогие москвичи, в этот праздничный вечер позвольте поднять бокал за ваше здоровье и пожелать вам и вашим близким благополучия и доброго настроения. С наступающим новым 2022 годом, друзья",- сообщил Собянин.

https://radiosputnik.ria.ru/20211230/dedmoroz-1766234844.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Собянин поздравил москвичей с Новым годом Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил москвичей с наступающим Новым годом. 2021-12-31T22:21 true PT1M59S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, сергей собянин, новый год