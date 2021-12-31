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Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
Новый год — 2022
https://ria.ru/20211231/pozdravlenie-1766332069.html
Собянин поздравил москвичей с наступающим Новым годом
Собянин поздравил москвичей с наступающим Новым годом - РИА Новости, 31.12.2021
Собянин поздравил москвичей с наступающим Новым годом
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил москвичей с наступающим Новым годом и выразил особую благодарность врачам и ветеранам. РИА Новости, 31.12.2021
2021-12-31T22:21
2021-12-31T23:30
новый год — 2022
общество
сергей собянин
новый год
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил москвичей с наступающим Новым годом и выразил особую благодарность врачам и ветеранам."Через несколько часов наступит новый год, а прожитый год останется в прошлом. Как всегда, он был наполнен работой, тревогами и повседневной суетой. Но в этот вечер, наверное, каждый из нас может вспомнить светлые моменты своей жизни. Сегодня я хочу сказать вам спасибо. Спасибо за ваше трудолюбие, таланты и терпение",- сообщил мэр в своих социальных сетях.Он также выразил благодарность ветеранам, которые отдали десятилетия развитию любимого города и страны. Отдельные слова благодарности мэр посвятил врачам и медсестрам, которые по-прежнему находятся на передовой борьбы с коронавирусом."Дорогие москвичи, в этот праздничный вечер позвольте поднять бокал за ваше здоровье и пожелать вам и вашим близким благополучия и доброго настроения. С наступающим новым 2022 годом, друзья",- сообщил Собянин.
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Собянин поздравил москвичей с Новым годом
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил москвичей с наступающим Новым годом.
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общество, сергей собянин, новый год
22:21 31.12.2021 (обновлено: 23:30 31.12.2021)
 
Собянин поздравил москвичей с наступающим Новым годом

Собянин поздравил москвичей с наступающим Новым годом и поблагодарил врачей и ветеранов

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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил москвичей с наступающим Новым годом и выразил особую благодарность врачам и ветеранам.
"Через несколько часов наступит новый год, а прожитый год останется в прошлом. Как всегда, он был наполнен работой, тревогами и повседневной суетой. Но в этот вечер, наверное, каждый из нас может вспомнить светлые моменты своей жизни. Сегодня я хочу сказать вам спасибо. Спасибо за ваше трудолюбие, таланты и терпение",- сообщил мэр в своих социальных сетях.
Он также выразил благодарность ветеранам, которые отдали десятилетия развитию любимого города и страны. Отдельные слова благодарности мэр посвятил врачам и медсестрам, которые по-прежнему находятся на передовой борьбы с коронавирусом.
"Дорогие москвичи, в этот праздничный вечер позвольте поднять бокал за ваше здоровье и пожелать вам и вашим близким благополучия и доброго настроения. С наступающим новым 2022 годом, друзья",- сообщил Собянин.
Дед Мороз из Великого Устюга после поздравления многодетной семьи Вахониных во время визита в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 30.12.2021
30 декабря 2021, 19:51В России
Дед Мороз поздравил россиян с Новым годом
 
Новый год — 2022ОбществоСергей СобянинНовый год
 
 
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