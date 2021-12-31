https://ria.ru/20211231/pozdravlenie-1766310371.html
Медведев поздравил россиян с Новым годом
Медведев поздравил россиян с Новым годом - РИА Новости, 31.12.2021
Медведев поздравил россиян с Новым годом
Уходящий 2021 год был крайне непростым, но этот опыт сделал Россию и россиян сильнее, сказал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем поздравлении. РИА Новости, 31.12.2021
2021-12-31T16:04
2021-12-31T16:04
2021-12-31T16:13
новый год — 2022
общество
дмитрий медведев
новый год
россия
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Уходящий 2021 год был крайне непростым, но этот опыт сделал Россию и россиян сильнее, сказал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем поздравлении."Уходящий год оказался крайне непростым, сложностей и потрясений нам хватило с лихвой. Мы вместе противостояли проблемам, с которыми столкнулось все человечество. Но уверен, хорошего тоже было немало. Мы по-прежнему сильны нашим единством, мы сильны друг другом", - сказал он в поздравлении.Медведев отметил, что самые трудные испытания россияне преодолевали сообща."Этот опыт сделал нас сильнее, он навсегда останется с нами. Давайте еще раз скажем нашим родным и близким самые теплые слова, поблагодарим их за понимание и терпение, за надежность и заботу. Друзья, пусть наступающий год будет для каждого из нас лучше, будет наполнен радостью и счастьем. Верьте в себя. Крепкого вам здоровья и счастья, успехов и благополучия. Пусть все будет хорошо. С Новым годом", - поздравил он.
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общество, дмитрий медведев, новый год, россия
16:04 31.12.2021 (обновлено: 16:13 31.12.2021)
Медведев поздравил россиян с Новым годом
Зампредседателя Совбеза Медведев: уходящий крайне непростой год сделал Россию сильнее
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости.
Уходящий 2021 год был крайне непростым, но этот опыт сделал Россию
и россиян сильнее, сказал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев
в своем поздравлении.
"Уходящий год оказался крайне непростым, сложностей и потрясений нам хватило с лихвой. Мы вместе противостояли проблемам, с которыми столкнулось все человечество. Но уверен, хорошего тоже было немало. Мы по-прежнему сильны нашим единством, мы сильны друг другом", - сказал он в поздравлении.
Медведев отметил, что самые трудные испытания россияне преодолевали сообща.
"Этот опыт сделал нас сильнее, он навсегда останется с нами. Давайте еще раз скажем нашим родным и близким самые теплые слова, поблагодарим их за понимание и терпение, за надежность и заботу. Друзья, пусть наступающий год будет для каждого из нас лучше, будет наполнен радостью и счастьем. Верьте в себя. Крепкого вам здоровья и счастья, успехов и благополучия. Пусть все будет хорошо. С Новым годом", - поздравил он.