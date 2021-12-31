15:05 31.12.2021 (обновлено: 20:24 31.12.2021)
Путин поздравил с Новым годом всех, кто работает в этот день
Путин поздравил с Новым годом военных, медиков, водителей - всех, кто работает в этот день
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин во время новогоднего обращения к россиянам
Президент России Владимир Путин во время новогоднего обращения к россиянам
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 31 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил всех россиян, кто работает в эту праздничную ночь, среди них - военнослужащие и медики.
В своем новогоднем обращении глава государства отметил, что новогодняя ночь наполнена добрыми чувствами и светлыми помыслами, желанием каждого проявить лучшие качества. "В такой открытости, щедрости суть и энергетика этого чудесного праздника, когда становится так важно согреть родителей вниманием и заботой, обнять, если они рядом, сказать всем близким, как они дороги, какое это счастье, когда есть любовь, дети, семья, друзья. Все это - великие ценности, которые во многом определяют смысл жизни каждого человека", - сказал он.
Путин добавил, что настоящее новогоднее волшебство состоит в том, что открывает сердца людей чуткости и доверию, благородству и милосердию.
"Где бы вы ни были в эти минуты - в кругу семьи и друзей, на площадях любимых городов - везде звучат самые теплые пожелания. С удовольствием к ним присоединяюсь и хочу отдельно с Новым годом поздравить всех, кто исполняет сейчас свой профессиональный и воинский долг, спасает и выхаживает больных, находится на боевом посту, обеспечивает правопорядок. Не прерывается работа на транспортных магистралях, на линиях производств и службах жизнеобеспечения. В этих сферах работают сотни тысяч наших граждан. Спасибо вам за ответственный, важный для страны и общества труд", - сказал Путин.