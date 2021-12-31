15:05 31.12.2021 (обновлено: 20:48 31.12.2021)
Путин пожелал всем россиянам здоровья
Президент Путин пожелал россиянам, чтобы любовь вдохновляла их на достижения
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин во время новогоднего обращения к россиянам в канун 2019 года.
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 31 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в новогоднем обращении к россиянам отметил, что всех нас объединяют надежды на предстоящие перемены, мы столкнулись с вызовами, но научились бороться.
"Уважаемые граждане России, дорогие друзья! Заканчивается 2021 год, совсем скоро время перенесет нас в будущее. Да, так происходит каждый день, минуту и секунду, но этот непрерывный ход времени мы отчетливо слышим, когда встречаем новый год, ждем его, как важный жизненный рубеж", – сказал Путин в новогоднем обращении к россиянам.
Первыми новогоднее обращение президента увидели жители Камчатки, где уже наступил новый год.
"Всех нас объединяют сейчас надежды на предстоящие добрые перемены, но мы понимаем, что их невозможно оторвать, отделить от событий уходящего года", – добавил Путин.
Он подчеркнул, что Россия столкнулась с колоссальными вызовами.
"Но (мы - ред.) научились жить в таких жестких условиях, решать сложные задачи. И смогли это сделать благодаря нашей солидарности", – отметил глава государства.