https://ria.ru/20211231/pozdravlenie-1766304098.html

Путин пожелал всем россиянам здоровья

Путин пожелал всем россиянам здоровья - РИА Новости, 31.12.2021

Путин пожелал всем россиянам здоровья

Президент РФ Владимир Путин в новогоднем обращении к россиянам отметил, что всех нас объединяют надежды на предстоящие перемены, мы столкнулись с вызовами, но... РИА Новости, 31.12.2021

2021-12-31T15:05

2021-12-31T15:05

2021-12-31T20:48

общество

владимир путин

новый год — 2022

новый год

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/154903/57/1549035747_0:235:2975:1908_1920x0_80_0_0_87a30505c83bd284abfeccdab3d2e053.jpg

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 31 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в новогоднем обращении к россиянам отметил, что всех нас объединяют надежды на предстоящие перемены, мы столкнулись с вызовами, но научились бороться."Уважаемые граждане России, дорогие друзья! Заканчивается 2021 год, совсем скоро время перенесет нас в будущее. Да, так происходит каждый день, минуту и секунду, но этот непрерывный ход времени мы отчетливо слышим, когда встречаем новый год, ждем его, как важный жизненный рубеж", – сказал Путин в новогоднем обращении к россиянам.Первыми новогоднее обращение президента увидели жители Камчатки, где уже наступил новый год.Он подчеркнул, что Россия столкнулась с колоссальными вызовами."Но (мы - ред.) научились жить в таких жестких условиях, решать сложные задачи. И смогли это сделать благодаря нашей солидарности", – отметил глава государства.

https://ria.ru/20211231/pozdravlenie-1766304188.html

https://ria.ru/20211231/podderzhka-1766303890.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, владимир путин, новый год, россия