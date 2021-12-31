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Московский дептранс предупредил автомобилистов об ухудшении погоды
Московский дептранс предупредил автомобилистов об ухудшении погоды - РИА Новости, 31.12.2021
Московский дептранс предупредил автомобилистов об ухудшении погоды
Городской транспорт Москвы готов к работе в сложных погодных условиях, которые ожидаются в Москве с вечера, сообщается в Telegram-канале столичного департамента РИА Новости, 31.12.2021
2021-12-31T20:33
2021-12-31T20:33
2021-12-31T23:02
общество
москва
новый год
департамент транспорта г. москвы
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Городской транспорт Москвы готов к работе в сложных погодных условиях, которые ожидаются в Москве с вечера, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта."Сегодня вечером ожидается снегопад, местами мокрый снег. Предположительно, выпадение осадков продлится до утра. В городе может образоваться гололед, это будет затруднять движение транспорта, влияя на скорость передвижения. Городской транспорт готов к работе в сложных погодных условиях", - говорится в сообщении.Отмечается, что при поездках на личных автомобилях стоит быть внимательными, держать дистанцию и не отвлекаться на телефон.
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общество, москва, новый год, департамент транспорта г. москвы
20:33 31.12.2021 (обновлено: 23:02 31.12.2021)
Московский дептранс предупредил автомобилистов об ухудшении погоды
Дептранс Москвы предупредил, что вечером ожидается снегопад, местами мокрый снег