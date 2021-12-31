https://ria.ru/20211231/pogoda-1766327699.html

Московский дептранс предупредил автомобилистов об ухудшении погоды

Московский дептранс предупредил автомобилистов об ухудшении погоды - РИА Новости, 31.12.2021

Московский дептранс предупредил автомобилистов об ухудшении погоды

Городской транспорт Москвы готов к работе в сложных погодных условиях, которые ожидаются в Москве с вечера, сообщается в Telegram-канале столичного департамента РИА Новости, 31.12.2021

2021-12-31T20:33

2021-12-31T20:33

2021-12-31T23:02

общество

москва

новый год

департамент транспорта г. москвы

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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Городской транспорт Москвы готов к работе в сложных погодных условиях, которые ожидаются в Москве с вечера, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта."Сегодня вечером ожидается снегопад, местами мокрый снег. Предположительно, выпадение осадков продлится до утра. В городе может образоваться гололед, это будет затруднять движение транспорта, влияя на скорость передвижения. Городской транспорт готов к работе в сложных погодных условиях", - говорится в сообщении.Отмечается, что при поездках на личных автомобилях стоит быть внимательными, держать дистанцию и не отвлекаться на телефон.

https://ria.ru/20211231/pogoda-1766292665.html

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общество, москва, новый год, департамент транспорта г. москвы