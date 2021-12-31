https://ria.ru/20211231/pogoda-1766292665.html

В Москве и области продлили желтый уровень погодной опасности

В Москве и области продлили желтый уровень погодной опасности - РИА Новости, 31.12.2021

В Москве и области продлили желтый уровень погодной опасности

Гидрометцентр продлил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за гололедицы и ветра, следует из данных прогностической карты на... РИА Новости, 31.12.2021

2021-12-31T13:19

2021-12-31T13:19

2021-12-31T13:19

общество

московская область (подмосковье)

москва

гидрометцентр

новый год

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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Гидрометцентр продлил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за гололедицы и ветра, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.Ранее предупреждение о гололедице действовало до 12.00 1 января."Желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.Предупреждение о гололедице в Москве и области действует до 12.00 2 января. Ветер с порывами до 15 метров в секунду продлится в столице с 21.00 1 января до 21.00 3 января, а в Подмосковье - с 21.00 1 января до 21.00 2 января. Помимо этого, в Москве и области ожидается налипание мокрого снега и местами гололед до 21.00 1 января.

https://ria.ru/20211229/pogoda-1765967850.html

московская область (подмосковье)

москва

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общество, московская область (подмосковье), москва, гидрометцентр, новый год