https://ria.ru/20211231/pogoda-1766292665.html
В Москве и области продлили желтый уровень погодной опасности
В Москве и области продлили желтый уровень погодной опасности - РИА Новости, 31.12.2021
В Москве и области продлили желтый уровень погодной опасности
Гидрометцентр продлил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за гололедицы и ветра, следует из данных прогностической карты на... РИА Новости, 31.12.2021
2021-12-31T13:19
2021-12-31T13:19
2021-12-31T13:19
общество
московская область (подмосковье)
москва
гидрометцентр
новый год
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Гидрометцентр продлил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за гололедицы и ветра, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.Ранее предупреждение о гололедице действовало до 12.00 1 января."Желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.Предупреждение о гололедице в Москве и области действует до 12.00 2 января. Ветер с порывами до 15 метров в секунду продлится в столице с 21.00 1 января до 21.00 3 января, а в Подмосковье - с 21.00 1 января до 21.00 2 января. Помимо этого, в Москве и области ожидается налипание мокрого снега и местами гололед до 21.00 1 января.
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общество, московская область (подмосковье), москва, гидрометцентр, новый год
В Москве и области продлили желтый уровень погодной опасности
В Москве и области продлили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы и ветра