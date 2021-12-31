https://ria.ru/20211231/pogoda-1766270321.html

Синоптик рассказал о погоде 31 декабря

Синоптик рассказал о погоде 31 декабря - РИА Новости, 31.12.2021

Синоптик рассказал о погоде 31 декабря

Облачная погода, небольшой снег и температура до минус 5 градусов ожидается в Москве в пятницу, 31 декабря, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды РИА Новости, 31.12.2021

2021-12-31T09:52

2021-12-31T09:52

2021-12-31T09:52

общество

москва

новый год

погода

александр синенков

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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Облачная погода, небольшой снег и температура до минус 5 градусов ожидается в Москве в пятницу, 31 декабря, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков."Сегодня мы ожидаем облачную погоду, местами - небольшой снег", - сказал Синенков.По его словам, температура воздуха днём составит минус 3-5 градусов, по области - минус 2-7."Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление понизится до 737 миллиметров ртутного столба", - отметил синоптик.

https://ria.ru/20211231/batareyka-1764278197.html

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общество, москва, новый год, погода, александр синенков