https://ria.ru/20211231/pogoda-1766267617.html
Москвичей предупредили о резком похолодании
Москвичей предупредили о резком похолодании - РИА Новости, 31.12.2021
Москвичей предупредили о резком похолодании
Москвичей ожидает ощутимое похолодание уже в ночь на 2 января: температура понизится до минус девяти-одиннадцати градусов, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 31.12.2021
2021-12-31T09:30
2021-12-31T09:30
2021-12-31T11:50
общество
москва
центр "фобос"
новый год
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Москвичей ожидает ощутимое похолодание уже в ночь на 2 января: температура понизится до минус девяти-одиннадцати градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист Центра погоды "Фобос" Александр Синенков."Уже в ночь на воскресенье снова резкое похолодание, минус девять-одиннадцать градусов, и в воскресенье, 2 января, температура будет минус восемь-десять градусов. Вот такая оттепель — комфортная новогодняя ночь и потом такая типичная для января погода", — отметил собеседник агентства.На последний день уходящего года метеорологи прогнозируют в столице облачную погоду, местами небольшой снег.По словам Синенкова, температура воздуха днем составит минус три-пять градусов, по области — минус два-семь. Атмосферное давление понизится до 737 миллиметров ртутного столба при нормальном показателе в районе 748 миллиметров.
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общество, москва, центр "фобос", новый год
09:30 31.12.2021 (обновлено: 11:50 31.12.2021)
Москвичей предупредили о резком похолодании
В Москве в ночь на 2 января температура понизится до минус 11 градусов
МОСКВА, 31 дек — РИА Новости.
Москвичей ожидает ощутимое похолодание уже в ночь на 2 января: температура понизится до минус девяти-одиннадцати градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист Центра погоды "Фобос" Александр Синенков
.
"Уже в ночь на воскресенье снова резкое похолодание, минус девять-одиннадцать градусов, и в воскресенье, 2 января, температура будет минус восемь-десять градусов. Вот такая оттепель — комфортная новогодняя ночь и потом такая типичная для января погода", — отметил собеседник агентства.
На последний день уходящего года метеорологи прогнозируют в столице облачную погоду, местами небольшой снег.
По словам Синенкова, температура воздуха днем составит минус три-пять градусов, по области — минус два-семь.
Атмосферное давление понизится до 737 миллиметров ртутного столба при нормальном показателе в районе 748 миллиметров.