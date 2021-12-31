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В Удмуртии в лесу нашли замерзшего подростка без верхней одежды
В Удмуртии в лесу нашли замерзшего подростка без верхней одежды - РИА Новости, 31.12.2021
В Удмуртии в лесу нашли замерзшего подростка без верхней одежды
Очевидцы обнаружили в лесу под Ижевском подростка без сознания без верхней одежды, он с переохлаждением госпитализирован, сообщили в СУСК РФ по Удмуртии. РИА Новости, 31.12.2021
2021-12-31T10:46
2021-12-31T10:46
2021-12-31T10:46
происшествия
ижевск
удмуртская республика (удмуртия)
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УФА, 31 дек - РИА Новости. Очевидцы обнаружили в лесу под Ижевском подростка без сознания без верхней одежды, он с переохлаждением госпитализирован, сообщили в СУСК РФ по Удмуртии.По данным ведомства, 29 декабря около 21.00 в лесопосадке в поселке Машиностроитель Ижевска местные жители обнаружили 11-летнего мальчика в бессознательном состоянии."У ребенка отсутствовала верхняя одежда и имелись признаки переохлаждения. Он был госпитализирован, оказана медицинская помощь, в настоящее время угрозы его жизни нет. По имеющейся информации, накануне случившегося ребенок потерял ключ от входной двери квартиры и около 16 часов направился его искать", - говорится в сообщении.Следователи организовали проверку. "В рамках доследственной проверки опрашиваются родители мальчика, очевидцы, назначена судебно-медицинская экспертиза. Принимаются меры к установлению всех обстоятельств произошедшего", - сообщает СУСК РФ по Удмуртии.
https://ria.ru/20211224/deti-1765285509.html
ижевск
удмуртская республика (удмуртия)
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происшествия, ижевск, удмуртская республика (удмуртия)
В Удмуртии в лесу нашли замерзшего подростка без верхней одежды
В лесу под Ижевском нашли замерзшего подростка без верхней одежды, он госпитализирован