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Российские военные передали сирийской девочке письмо от Путина

Российские военные передали сирийской девочке письмо от Путина - РИА Новости, 31.12.2021

Российские военные передали сирийской девочке письмо от Путина

Военнослужащие группировки ВС РФ в Сирии в канун Нового года передали письмо от президента России Владимира Путина сирийской девятилетней девочке Иман Али. РИА Новости, 31.12.2021

2021-12-31T05:05

2021-12-31T05:05

2021-12-31T05:09

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ЛАТАКИЯ (Сирия), 31 дек - РИА Новости. Военнослужащие группировки ВС РФ в Сирии в канун Нового года передали письмо от президента России Владимира Путина сирийской девятилетней девочке Иман Али.Это уже второе ответное письмо Иман Али от Владимира Путина. Первое она получила в августе 2021 года после того, как сама написала президенту письмо и отправила рисунок. В своей переписке она поделилась, что мечтает стать военным врачом. В тексте этого письма российский лидер восхищается смелостью и патриотизмом юной жительницы Латакии и поздравляет ее с наступающим 2022 годом.После вручения письма к юной жительнице города Латакия пришли Дед Мороз и Снегурочка. Они поздравили Иман Али и помогли исполнить ее желание: она была приглашена на военную базу Хмеймим в медицинский отряд специального назначения. Российские военные врачи позволили ей в игровой форме сделать перевязку, измерить температуру, послушать пульс, узнать, как делают операции и оказывают первую медицинской помощь. Также медики напоили ребенка чаем, подарили фонендоскоп и рюкзак со сладостями."Если я стану врачом, то буду лечить всех больных, хочу, чтобы вообще не было больных... Я недавно участвовала в акции в поддержку детей больных раком и хотела бы создать лекарство от рака в виде шоколада без сахара. Но лучше, чтобы вообще никому не нужно было принимать лекарства, чтобы все были здоровы", - рассказала девочка журналистам.Иман Али со своей семьей живет в Латакии. Она изучает русский язык в местном образовательном центре, интересуется Россией и ее культурой.

https://ria.ru/20210825/putin-1747189795.html

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в мире, сирия, латакия (город), владимир путин, вооруженные силы рф, россия