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Российские военные передали сирийской девочке письмо от Путина
Российские военные передали сирийской девочке письмо от Путина - РИА Новости, 31.12.2021
Российские военные передали сирийской девочке письмо от Путина
Военнослужащие группировки ВС РФ в Сирии в канун Нового года передали письмо от президента России Владимира Путина сирийской девятилетней девочке Иман Али. РИА Новости, 31.12.2021
2021-12-31T05:05
2021-12-31T05:09
в мире
сирия
латакия (город)
владимир путин
вооруженные силы рф
россия
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ЛАТАКИЯ (Сирия), 31 дек - РИА Новости. Военнослужащие группировки ВС РФ в Сирии в канун Нового года передали письмо от президента России Владимира Путина сирийской девятилетней девочке Иман Али.Это уже второе ответное письмо Иман Али от Владимира Путина. Первое она получила в августе 2021 года после того, как сама написала президенту письмо и отправила рисунок. В своей переписке она поделилась, что мечтает стать военным врачом. В тексте этого письма российский лидер восхищается смелостью и патриотизмом юной жительницы Латакии и поздравляет ее с наступающим 2022 годом.После вручения письма к юной жительнице города Латакия пришли Дед Мороз и Снегурочка. Они поздравили Иман Али и помогли исполнить ее желание: она была приглашена на военную базу Хмеймим в медицинский отряд специального назначения. Российские военные врачи позволили ей в игровой форме сделать перевязку, измерить температуру, послушать пульс, узнать, как делают операции и оказывают первую медицинской помощь. Также медики напоили ребенка чаем, подарили фонендоскоп и рюкзак со сладостями."Если я стану врачом, то буду лечить всех больных, хочу, чтобы вообще не было больных... Я недавно участвовала в акции в поддержку детей больных раком и хотела бы создать лекарство от рака в виде шоколада без сахара. Но лучше, чтобы вообще никому не нужно было принимать лекарства, чтобы все были здоровы", - рассказала девочка журналистам.Иман Али со своей семьей живет в Латакии. Она изучает русский язык в местном образовательном центре, интересуется Россией и ее культурой.
https://ria.ru/20210825/putin-1747189795.html
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в мире, сирия, латакия (город), владимир путин, вооруженные силы рф, россия
05:05 31.12.2021 (обновлено: 05:09 31.12.2021)
 
Российские военные передали сирийской девочке письмо от Путина

Российские военные передали девятилетней сирийской девочке Иман Али письмо от Путина

© РИА Новости / Сергей Ильин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 31.12.2021
© РИА Новости / Сергей Ильин
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Президент РФ Владимир Путин
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ЛАТАКИЯ (Сирия), 31 дек - РИА Новости. Военнослужащие группировки ВС РФ в Сирии в канун Нового года передали письмо от президента России Владимира Путина сирийской девятилетней девочке Иман Али.
Это уже второе ответное письмо Иман Али от Владимира Путина. Первое она получила в августе 2021 года после того, как сама написала президенту письмо и отправила рисунок. В своей переписке она поделилась, что мечтает стать военным врачом. В тексте этого письма российский лидер восхищается смелостью и патриотизмом юной жительницы Латакии и поздравляет ее с наступающим 2022 годом.
"Твое письмо, наполненное любовью и искренностью, стало настоящим подарком в канун новогодних праздников. В нем - мысли не просто юной девушки, а истинного патриота своей Родины. Если даже такие хрупкие, но отважные дети, как ты, готовы ради мира и безопасности на своей земле становиться солдатами и медсестрами, всем нам будет легче противостоять злу и различным угрозам... Дорогая Иман, в наступающем Новом году желаю тебе, твоим родным и близким и, конечно, всем сирийским детям - благополучия, мира и исполнения самых заветных желаний, пусть каждый день будет наполнен улыбками, радостью и счастьем!" - говорится в письме Путина.
После вручения письма к юной жительнице города Латакия пришли Дед Мороз и Снегурочка. Они поздравили Иман Али и помогли исполнить ее желание: она была приглашена на военную базу Хмеймим в медицинский отряд специального назначения. Российские военные врачи позволили ей в игровой форме сделать перевязку, измерить температуру, послушать пульс, узнать, как делают операции и оказывают первую медицинской помощь. Также медики напоили ребенка чаем, подарили фонендоскоп и рюкзак со сладостями.
"Если я стану врачом, то буду лечить всех больных, хочу, чтобы вообще не было больных... Я недавно участвовала в акции в поддержку детей больных раком и хотела бы создать лекарство от рака в виде шоколада без сахара. Но лучше, чтобы вообще никому не нужно было принимать лекарства, чтобы все были здоровы", - рассказала девочка журналистам.
Иман Али со своей семьей живет в Латакии. Она изучает русский язык в местном образовательном центре, интересуется Россией и ее культурой.
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В миреСирияЛатакия (город)Владимир ПутинВооруженные силы РФРоссия
 
 
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