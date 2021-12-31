https://ria.ru/20211231/pirotekhnika-1766331428.html
В Иркутске загорелся многоэтажный дом
В Иркутске загорелся многоэтажный дом - РИА Новости, 31.12.2021
В Иркутске загорелся многоэтажный дом
В Иркутске из-за использования пиротехники загорелась обшивка верхних этажей многоэтажного дома, сообщило ГУ МЧС по области. РИА Новости, 31.12.2021
2021-12-31T21:59
2021-12-31T21:59
2021-12-31T23:15
происшествия
иркутск
иркутская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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ИРКУТСК, 31 дек — РИА Новости. В Иркутске из-за использования пиротехники загорелась обшивка верхних этажей многоэтажного дома, сообщило ГУ МЧС по области.В 00:25 (19:25 мск) в пожарно-спасательную службу города поступило сообщение о пожаре в девятиэтажном доме на улице Костычева."На момент прибытия пожарных горела обшивка дома в районе шестого, седьмого и восьмого этажей. <…> По оперативной информации, пожар мог начаться из-за использования пиротехнических изделий", — говорится в сообщении.Спасатели эвакуировали из дома 53 человека, еще 20 сами покинули горящее здание. На базе ближайшей школы развернули пункт временного размещения.Возгорание локализовали на площади 60 квадратных метров. На месте работают пять единиц техники и 26 человек, а также дознаватели МЧС. По предварительным данным, пожар возник на балконе шестого этажа. Проводится опрос свидетелей и очевидцев.
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происшествия, иркутск, иркутская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
21:59 31.12.2021 (обновлено: 23:15 31.12.2021)
В Иркутске загорелся многоэтажный дом
В Иркутске загорелся многоэтажный дом из-за использования пиротехники
ИРКУТСК, 31 дек — РИА Новости.
В Иркутске из-за использования пиротехники загорелась обшивка верхних этажей многоэтажного дома, сообщило ГУ МЧС
по области.
В 00:25 (19:25 мск) в пожарно-спасательную службу города поступило сообщение о пожаре в девятиэтажном доме на улице Костычева.
"На момент прибытия пожарных горела обшивка дома в районе шестого, седьмого и восьмого этажей. <…> По оперативной информации, пожар мог начаться из-за использования пиротехнических изделий", — говорится в сообщении.
Спасатели эвакуировали из дома 53 человека, еще 20 сами покинули горящее здание. На базе ближайшей школы развернули пункт временного размещения.
Возгорание локализовали на площади 60 квадратных метров. На месте работают пять единиц техники и 26 человек, а также дознаватели МЧС. По предварительным данным, пожар возник на балконе шестого этажа. Проводится опрос свидетелей и очевидцев.