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Блинкен поделился плейлистами любимых песен
Блинкен поделился плейлистами любимых песен - РИА Новости, 31.12.2021
Блинкен поделился плейлистами любимых песен
Госсекретарь США Энтони Блинкен поделился плейлистами любимых песен, которые он слушал в 2021 году. РИА Новости, 31.12.2021
2021-12-31T20:54
2021-12-31T20:54
сша
энтони блинкен
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ВАШИНГТОН, 31 дек - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен поделился плейлистами любимых песен, которые он слушал в 2021 году.Всего Блинкен опубликовал два списка композиций. В одном из них значатся композиции только американских исполнителей, в другом - певцов из разных стран мира."Музыка объединяет людей - она пересекает границы и все остальное, что нас может разделять. В конце 2021 года я делюсь некоторыми из моих любимых песен, выпущенных в этом году (или недавно) исполнителями со всего мира. Надеюсь, вам понравятся они так же, как и мне", - написал госсекретарь в Twitter, представляя "общемировой" список.В этом плейлисте под названием "В дороге" (On the Road) оказались композиции 36 исполнителей. Среди них песня канадского певца The Weeknd - Save Your Tears, бельгийского исполнителя Stromae - Santé, а также композиции британских певиц Адель и Дуа Липа, и другие треки со всего мира. Есть в плейлисте американского госсекретаря и песня на русском языке - композиция узбекской исполнительницы Севары Назархан "На паузу".Во втором списке госсекретаря, получившем название "Для дома" (At Home) 17 песен американских исполнителей. В их числе композиции певиц Тейлор Свифт, Дайаны Росс и группы Haim, а также певцов Бруно Марса и Джастина Бибера."Частично моя работа состоит в том, чтобы продвигать народную дипломатию и налаживать связи с другими странами через общую любовь к культуре, в том числе и к музыке", - отметил Блинкен.Списки своих любимых песен любит публиковать также бывший президент США Барак Обама.
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сша, энтони блинкен
20:54 31.12.2021
 
Блинкен поделился плейлистами любимых песен

Госсекретарь Блинкен поделился плейлистами любимых песен, которые он слушал в 2021 году

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкГосударственный секретарь США Энтони Блинкен во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Стокгольме
Государственный секретарь США Энтони Блинкен во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Стокгольме - РИА Новости, 1920, 31.12.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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ВАШИНГТОН, 31 дек - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен поделился плейлистами любимых песен, которые он слушал в 2021 году.
Всего Блинкен опубликовал два списка композиций. В одном из них значатся композиции только американских исполнителей, в другом - певцов из разных стран мира.
"Музыка объединяет людей - она пересекает границы и все остальное, что нас может разделять. В конце 2021 года я делюсь некоторыми из моих любимых песен, выпущенных в этом году (или недавно) исполнителями со всего мира. Надеюсь, вам понравятся они так же, как и мне", - написал госсекретарь в Twitter, представляя "общемировой" список.
В этом плейлисте под названием "В дороге" (On the Road) оказались композиции 36 исполнителей. Среди них песня канадского певца The Weeknd - Save Your Tears, бельгийского исполнителя Stromae - Santé, а также композиции британских певиц Адель и Дуа Липа, и другие треки со всего мира. Есть в плейлисте американского госсекретаря и песня на русском языке - композиция узбекской исполнительницы Севары Назархан "На паузу".
Во втором списке госсекретаря, получившем название "Для дома" (At Home) 17 песен американских исполнителей. В их числе композиции певиц Тейлор Свифт, Дайаны Росс и группы Haim, а также певцов Бруно Марса и Джастина Бибера.
"Частично моя работа состоит в том, чтобы продвигать народную дипломатию и налаживать связи с другими странами через общую любовь к культуре, в том числе и к музыке", - отметил Блинкен.
Списки своих любимых песен любит публиковать также бывший президент США Барак Обама.
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