23:33 31.12.2021 (обновлено: 23:38 31.12.2021)
Байден заявил, что рассчитывает на прогресс в переговорах с Россией
Президент США Байден заявил, что рассчитывает на прогресс в переговорах с Россией
Президент США Джо Байден
ВАШИНГТОН, 31 дек - РИА Новости. Президент США Джо Байден по итогам разговора с российским лидером Владимиром Путиным заявил об ожиданиях прогресса от предстоящих раундов переговоров.
"Я всегда рассчитываю на переговоры и на прогресс", - сказал Байден, которого цитирует пресс-пул Белого дома.
По словам Байдена, в ходе предстоящих раундов переговоров стороны обсудят взаимные обеспокоенности. В ответ на вопрос о том, "могут ли для России последовать санкции, если войска РФ останутся на границе", Байден заявил, что не намерен обсуждать детали переговоров публично.
В четверг состоялся телефонный разговор Путина и Байдена, он продолжался 50 минут. Президенты обсудили предстоящие переговоры США-РФ 10 января, а также заседание Совета Россия-НАТО и встречу на площадке ОБСЕ.
На фоне напряженности вокруг Украины Россия и США планируют 10 января провести встречу в формате стратегического диалога на уровне представителей МИД. На 12 января намечается заседание Совета Россия-НАТО, днем позже должна пройти многосторонняя встреча на площадке ОБСЕ.
США и их союзники подозревают Россию в подготовке якобы "вторжения" на Украину и угрожают беспрецедентными санкциями в случае, если будут приведены в исполнение приписываемые ей замыслы. Ранее в среду госдепартамент США сообщил о звонке госсекретаря Энтони Блинкена президенту Украины Владимиру Зеленскому для обсуждения путей мирного урегулирования конфликта на востоке страны, а также предстоящих дипломатических контактов с Россией.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.