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Байден заявил, что рассчитывает на прогресс в переговорах с Россией
Байден заявил, что рассчитывает на прогресс в переговорах с Россией - РИА Новости, 31.12.2021
Байден заявил, что рассчитывает на прогресс в переговорах с Россией
Президент США Джо Байден по итогам разговора с российским лидером Владимиром Путиным заявил об ожиданиях прогресса от предстоящих раундов переговоров. РИА Новости, 31.12.2021
2021-12-31T23:33
2021-12-31T23:38
в мире
сша
джо байден
россия
европа
владимир зеленский
нато
совет россия-нато
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ВАШИНГТОН, 31 дек - РИА Новости. Президент США Джо Байден по итогам разговора с российским лидером Владимиром Путиным заявил об ожиданиях прогресса от предстоящих раундов переговоров."Я всегда рассчитываю на переговоры и на прогресс", - сказал Байден, которого цитирует пресс-пул Белого дома.Он подчеркнул, что заявил о серьезных санкциях в случае обострения ситуации вокруг Украины. "Мы увеличим присутствие в Европе с союзниками по НАТО", - заявил Байден.По словам Байдена, в ходе предстоящих раундов переговоров стороны обсудят взаимные обеспокоенности. В ответ на вопрос о том, "могут ли для России последовать санкции, если войска РФ останутся на границе", Байден заявил, что не намерен обсуждать детали переговоров публично.В четверг состоялся телефонный разговор Путина и Байдена, он продолжался 50 минут. Президенты обсудили предстоящие переговоры США-РФ 10 января, а также заседание Совета Россия-НАТО и встречу на площадке ОБСЕ.На фоне напряженности вокруг Украины Россия и США планируют 10 января провести встречу в формате стратегического диалога на уровне представителей МИД. На 12 января намечается заседание Совета Россия-НАТО, днем позже должна пройти многосторонняя встреча на площадке ОБСЕ.США и их союзники подозревают Россию в подготовке якобы "вторжения" на Украину и угрожают беспрецедентными санкциями в случае, если будут приведены в исполнение приписываемые ей замыслы. Ранее в среду госдепартамент США сообщил о звонке госсекретаря Энтони Блинкена президенту Украины Владимиру Зеленскому для обсуждения путей мирного урегулирования конфликта на востоке страны, а также предстоящих дипломатических контактов с Россией.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
https://ria.ru/20211231/razgovor-1766331697.html
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в мире, сша, джо байден, россия, европа, владимир зеленский, нато, совет россия-нато, обсе, энтони блинкен
23:33 31.12.2021 (обновлено: 23:38 31.12.2021)
 
Байден заявил, что рассчитывает на прогресс в переговорах с Россией

Президент США Байден заявил, что рассчитывает на прогресс в переговорах с Россией

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 31.12.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент США Джо Байден
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ВАШИНГТОН, 31 дек - РИА Новости. Президент США Джо Байден по итогам разговора с российским лидером Владимиром Путиным заявил об ожиданиях прогресса от предстоящих раундов переговоров.
"Я всегда рассчитываю на переговоры и на прогресс", - сказал Байден, которого цитирует пресс-пул Белого дома.
Он подчеркнул, что заявил о серьезных санкциях в случае обострения ситуации вокруг Украины. "Мы увеличим присутствие в Европе с союзниками по НАТО", - заявил Байден.
По словам Байдена, в ходе предстоящих раундов переговоров стороны обсудят взаимные обеспокоенности. В ответ на вопрос о том, "могут ли для России последовать санкции, если войска РФ останутся на границе", Байден заявил, что не намерен обсуждать детали переговоров публично.
В четверг состоялся телефонный разговор Путина и Байдена, он продолжался 50 минут. Президенты обсудили предстоящие переговоры США-РФ 10 января, а также заседание Совета Россия-НАТО и встречу на площадке ОБСЕ.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 31.12.2021
22:08
Байден запланировал телефонный разговор с Зеленским на 2 января
На фоне напряженности вокруг Украины Россия и США планируют 10 января провести встречу в формате стратегического диалога на уровне представителей МИД. На 12 января намечается заседание Совета Россия-НАТО, днем позже должна пройти многосторонняя встреча на площадке ОБСЕ.
США и их союзники подозревают Россию в подготовке якобы "вторжения" на Украину и угрожают беспрецедентными санкциями в случае, если будут приведены в исполнение приписываемые ей замыслы. Ранее в среду госдепартамент США сообщил о звонке госсекретаря Энтони Блинкена президенту Украины Владимиру Зеленскому для обсуждения путей мирного урегулирования конфликта на востоке страны, а также предстоящих дипломатических контактов с Россией.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 31.12.2021
18:11
Украинский генерал предупредил об ужасном будущем страны
 
В миреСШАДжо БайденРоссияЕвропаВладимир ЗеленскийНАТОСовет Россия-НАТООБСЕЭнтони Блинкен
 
 
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