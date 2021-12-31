https://ria.ru/20211231/peregovory-1766283828.html

Раскрыто реальное мнение Европы об Украине в НАТО

Итальянское СМИ рассказало, как Путин застал врасплох Байдена - РИА Новости, 31.12.2021

Раскрыто реальное мнение Европы об Украине в НАТО

Россия уверенно взяла на себя инициативу в переговорах с США по вопросам безопасности, чтобы диалог между государствами шел с равных позиций, пишет итальянская... РИА Новости, 31.12.2021

2021-12-31T11:55

2021-12-31T11:55

2021-12-31T15:56

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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Россия уверенно взяла на себя инициативу в переговорах с США по вопросам безопасности, чтобы диалог между государствами шел с равных позиций, пишет итальянская газета Corriere Della Sera.По мнению автора статьи Джузеппе Сарчина, своими действиями Владимир Путин напоминает, что ответы на предложения по гарантиям безопасности необходимо дать как можно скорее."На этот раз инициативу взял на себя президент России, застигнув врасплох американского собеседника, который вернулся в Делавэр на каникулы в конце года. Путин немедленно запросил и получил "прямой контакт" с Джо. Причина? Кремль не объяснил это, а советник Байдена во время телефонной конференции с журналистами признал, что у него нет точного ответа, добавив, однако, что это "возможность" придать новых сил дипломатическим действиям", — утверждает журналист.Как отметил Сарчина, в Европе существуют две точки зрения на переговорный процесс Москвы и Вашингтона. "Ястребы" европейской политики, поддерживающие предположения о "российском вторжении", уверены, что за разговорами Путина и Байдена скрывается подготовка к вооруженной операции.Однако, как заметил автор, гораздо больше специалистов склоняются к другой версии, а вопрос присоединения Украины к НАТО воспринимается в Европе далеко не так положительно, как его представляют в СМИ политики ЕС."Путин намерен проверить, можно ли вести переговоры на равных. Его главное требование хорошо известно: Украина не должна вступать в НАТО. Байден уже четко отверг его: Москва не может решать за Киев и Североатлантический альянс. Но русские знают, что в этом вопросе многих европейцев, если не повторять формальные заявления, мучают сомнения", — подытожил автор материала.Владимир Путин и Джо Байден в ночь на пятницу провели телефонный разговор, он продолжался 50 минут. По информации Кремля, американский президент пригрозил "масштабными санкциями" из-за ситуации с Украиной. Президент России в ответ заявил, что это было бы крупной ошибкой: в таком случае может последовать разрыв отношений.

https://ria.ru/20211231/ukraina-1766276662.html

https://ria.ru/20211231/peregovory-1766264931.html

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киев, сша, владимир путин, джо байден, нато, россия