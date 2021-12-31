https://ria.ru/20211231/peregovory-1766253756.html

"Важное действо": в Кремле раскрыли содержание разговора Путина с Байденом

"Важное действо": в Кремле раскрыли содержание разговора Путина с Байденом - РИА Новости, 31.12.2021

"Важное действо": в Кремле раскрыли содержание разговора Путина с Байденом

Помощник президента Юрий Ушаков назвал телефонный разговор лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена конкретным и содержательным. РИА Новости, 31.12.2021

2021-12-31T01:40

2021-12-31T01:40

2021-12-31T12:37

в мире

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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Помощник президента Юрий Ушаков назвал телефонный разговор лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена конкретным и содержательным.Ушаков отметил, что американская сторона продемонстрировала желание понять логику позиции России, которая изложена в переданных Москвой документах о гарантиях безопасности.Путин и Байден, по его словам, хорошо подготовились к разговору и условились продолжить диалог после Нового года. Ушаков подчеркнул, что "это не был чисто предновогодний разговор, святочные посиделки". "Ровно за сутки до Нового года имело место по-настоящему важное политическое действо", — отметил он.Крупная ошибкаПрезидент США в разговоре с Путиным упомянул о возможных "масштабных санкциях", тот в ответ предупредил, что это было бы крупной ошибкой, которая может привести к полному разрыву отношений, рассказал дипломат.Российский лидер добавил, что ограничения повлекут за собой "самые серьезные последствия" и Москва надеется, что этого не будет."Наш президент особо подчеркивал, что мы в данной ситуации достаточно сложной будем вести себя так, как вели бы себя США, если наступательные вооружения были размещены около американских границ", — сказал Ушаков. Он отметил, что Путин пытался всячески донести эту ключевую мысль до американского президента."Гарантированная безопасность России"Российский президент также подробно изложил основные принципы, заложенные в переданных США и НАТО документах по гарантиям стратегической безопасности.При этом он подчеркнул, что Москва готова учитывать "какие-то соображения американской стороны" и других западных государств. "Но нам главное не компромисс, а нам главное — обеспечить себе гарантии безопасности, в которых мы остро нуждаемся. Вот смысл нашей позиции. Мы этого будем добиваться", — добавил дипломат.Как будут проходить переговоры в ЖеневеПереговоры по гарантиям безопасности будут проходить по трем основным линиям — в Женеве (Россия — США), Вене (ОБСЕ) и Брюсселе (НАТО), рассказал Ушаков.Говоря о том, ставила ли Москва какие-то сроки Вашингтону, Ушаков сказал: "Посмотрим, как пойдут переговоры — день-два, три раунда. Дальше будем делать выводы".Процесс женевских переговоров лидеры государств будут контролировать лично. "На этот счет условились поддерживать телефонный контакт как сами президенты, так и они поручат поддерживать контакты соответствующим помощникам двух администраций", — добавил помощник президента.Комментарий Белого домаРазговор Байдена и Путина был серьезным и субстантивным, сам контакт был уместным в связи с готовящимися в начале января дипломатическими переговорами, заявил высокопоставленный представитель президентской администрации.Стороны обсуждали необходимость деэскалации на Украине и действия Штатов при ухудшении обстановки.При этом Байден, согласно комментарию Белого дома, пригрозил, что США вместе с союзниками и партнерами дадут "решительный ответ" в случае "вторжения" России на Украину. В таком случае Вашингтон будет укреплять силы НАТО и предоставлять дополнительную помощь Киеву.Украинские власти и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность из-за приписываемого Москве "усиления агрессивных действий" у границ с соседним государством. В свою очередь, в Кремле заявляли, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение, но никому не угрожает.

https://ria.ru/20211231/peskov-1766251625.html

https://ria.ru/20211231/ozabochennost-1766254657.html

https://ria.ru/20211231/voyna-1766254113.html

https://ria.ru/20211231/uyazvimosti-1766252685.html

https://ria.ru/20211231/polsha-1766251830.html

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в мире, сша, владимир путин, джо байден, юрий ушаков, россия, нато, обсе