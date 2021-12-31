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"Важное действо": в Кремле раскрыли содержание разговора Путина с Байденом
"Важное действо": в Кремле раскрыли содержание разговора Путина с Байденом - РИА Новости, 31.12.2021
"Важное действо": в Кремле раскрыли содержание разговора Путина с Байденом
Помощник президента Юрий Ушаков назвал телефонный разговор лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена конкретным и содержательным. РИА Новости, 31.12.2021
2021-12-31T01:40
2021-12-31T12:37
в мире
сша
владимир путин
джо байден
юрий ушаков
россия
нато
обсе
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Помощник президента Юрий Ушаков назвал телефонный разговор лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена конкретным и содержательным.Ушаков отметил, что американская сторона продемонстрировала желание понять логику позиции России, которая изложена в переданных Москвой документах о гарантиях безопасности.Путин и Байден, по его словам, хорошо подготовились к разговору и условились продолжить диалог после Нового года. Ушаков подчеркнул, что "это не был чисто предновогодний разговор, святочные посиделки". "Ровно за сутки до Нового года имело место по-настоящему важное политическое действо", — отметил он.Крупная ошибкаПрезидент США в разговоре с Путиным упомянул о возможных "масштабных санкциях", тот в ответ предупредил, что это было бы крупной ошибкой, которая может привести к полному разрыву отношений, рассказал дипломат.Российский лидер добавил, что ограничения повлекут за собой "самые серьезные последствия" и Москва надеется, что этого не будет."Наш президент особо подчеркивал, что мы в данной ситуации достаточно сложной будем вести себя так, как вели бы себя США, если наступательные вооружения были размещены около американских границ", — сказал Ушаков. Он отметил, что Путин пытался всячески донести эту ключевую мысль до американского президента."Гарантированная безопасность России"Российский президент также подробно изложил основные принципы, заложенные в переданных США и НАТО документах по гарантиям стратегической безопасности.При этом он подчеркнул, что Москва готова учитывать "какие-то соображения американской стороны" и других западных государств. "Но нам главное не компромисс, а нам главное — обеспечить себе гарантии безопасности, в которых мы остро нуждаемся. Вот смысл нашей позиции. Мы этого будем добиваться", — добавил дипломат.Как будут проходить переговоры в ЖеневеПереговоры по гарантиям безопасности будут проходить по трем основным линиям — в Женеве (Россия — США), Вене (ОБСЕ) и Брюсселе (НАТО), рассказал Ушаков.Говоря о том, ставила ли Москва какие-то сроки Вашингтону, Ушаков сказал: "Посмотрим, как пойдут переговоры — день-два, три раунда. Дальше будем делать выводы".Процесс женевских переговоров лидеры государств будут контролировать лично. "На этот счет условились поддерживать телефонный контакт как сами президенты, так и они поручат поддерживать контакты соответствующим помощникам двух администраций", — добавил помощник президента.Комментарий Белого домаРазговор Байдена и Путина был серьезным и субстантивным, сам контакт был уместным в связи с готовящимися в начале января дипломатическими переговорами, заявил высокопоставленный представитель президентской администрации.Стороны обсуждали необходимость деэскалации на Украине и действия Штатов при ухудшении обстановки.При этом Байден, согласно комментарию Белого дома, пригрозил, что США вместе с союзниками и партнерами дадут "решительный ответ" в случае "вторжения" России на Украину. В таком случае Вашингтон будет укреплять силы НАТО и предоставлять дополнительную помощь Киеву.Украинские власти и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность из-за приписываемого Москве "усиления агрессивных действий" у границ с соседним государством. В свою очередь, в Кремле заявляли, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение, но никому не угрожает.
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в мире, сша, владимир путин, джо байден, юрий ушаков, россия, нато, обсе
01:40 31.12.2021 (обновлено: 12:37 31.12.2021)
 
"Важное действо": в Кремле раскрыли содержание разговора Путина с Байденом

Помощник президента Ушаков заявил, что разговор Путина и Байдена носил конкретный характер

© РИА Новости / Сергей Ильин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 31.12.2021
© РИА Новости / Сергей Ильин
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Президент РФ Владимир Путин
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Помощник президента Юрий Ушаков назвал телефонный разговор лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена конкретным и содержательным.

"Мы, в принципе, довольны состоявшимся контактом, состоявшимися сегодня переговорами, потому что они носили откровенный, содержательный, конкретный характер. И я бы мог сказать, что в целом направленность его, этого разговора, была вполне конструктивной", — сказал он по итогам беседы политиков, которая состоялась накануне поздно вечером и продлилась около 50 минут.

Ушаков отметил, что американская сторона продемонстрировала желание понять логику позиции России, которая изложена в переданных Москвой документах о гарантиях безопасности.
Путин и Байден, по его словам, хорошо подготовились к разговору и условились продолжить диалог после Нового года. Ушаков подчеркнул, что "это не был чисто предновогодний разговор, святочные посиделки". "Ровно за сутки до Нового года имело место по-настоящему важное политическое действо", — отметил он.

Крупная ошибка

Президент США в разговоре с Путиным упомянул о возможных "масштабных санкциях", тот в ответ предупредил, что это было бы крупной ошибкой, которая может привести к полному разрыву отношений, рассказал дипломат.
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Российский лидер добавил, что ограничения повлекут за собой "самые серьезные последствия" и Москва надеется, что этого не будет.
"Наш президент особо подчеркивал, что мы в данной ситуации достаточно сложной будем вести себя так, как вели бы себя США, если наступательные вооружения были размещены около американских границ", — сказал Ушаков.
Он отметил, что Путин пытался всячески донести эту ключевую мысль до американского президента.
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"Гарантированная безопасность России"

Российский президент также подробно изложил основные принципы, заложенные в переданных США и НАТО документах по гарантиям стратегической безопасности.

"(Путин. — Прим. ред.) подчеркнул, что для нас важны, конечно, переговоры по этим упомянутым трем трекам (двусторонние переговоры в Женеве, Брюсселе по линии России и НАТО и в Вене по линии ОБСЕ. — Прим. ред.), но главное — нам нужен результат, и мы будем добиваться результата в виде обеспечения гарантированной безопасности России", — напомнил помощник президента.

При этом он подчеркнул, что Москва готова учитывать "какие-то соображения американской стороны" и других западных государств. "Но нам главное не компромисс, а нам главное — обеспечить себе гарантии безопасности, в которых мы остро нуждаемся. Вот смысл нашей позиции. Мы этого будем добиваться", — добавил дипломат.
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Как будут проходить переговоры в Женеве

Переговоры по гарантиям безопасности будут проходить по трем основным линиям — в Женеве (Россия — США), Вене (ОБСЕ) и Брюсселе (НАТО), рассказал Ушаков.

"Путин сказал, что мы придаем очень важное значение переговорам, но они не должны перерасти в болтовню. Мы ждем не сам договорный процесс, а конкретные результаты", — отметил он.

Говоря о том, ставила ли Москва какие-то сроки Вашингтону, Ушаков сказал: "Посмотрим, как пойдут переговоры — день-два, три раунда. Дальше будем делать выводы".
Процесс женевских переговоров лидеры государств будут контролировать лично. "На этот счет условились поддерживать телефонный контакт как сами президенты, так и они поручат поддерживать контакты соответствующим помощникам двух администраций", — добавил помощник президента.
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Комментарий Белого дома

Разговор Байдена и Путина был серьезным и субстантивным, сам контакт был уместным в связи с готовящимися в начале января дипломатическими переговорами, заявил высокопоставленный представитель президентской администрации.

"Лидеры признали, что будут, вероятно, области, где будет существенный прогресс, а также такие области, в которых соглашения могут быть невозможны. (Они также согласились. — Прим. ред.), что предстоящие переговоры определят более точно контуры этих категорий. В этом суть дипломатии, переговоры для этого и существуют", — добавил американский чиновник.

Стороны обсуждали необходимость деэскалации на Украине и действия Штатов при ухудшении обстановки.
При этом Байден, согласно комментарию Белого дома, пригрозил, что США вместе с союзниками и партнерами дадут "решительный ответ" в случае "вторжения" России на Украину. В таком случае Вашингтон будет укреплять силы НАТО и предоставлять дополнительную помощь Киеву.
Украинские власти и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность из-за приписываемого Москве "усиления агрессивных действий" у границ с соседним государством. В свою очередь, в Кремле заявляли, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение, но никому не угрожает.
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В миреСШАВладимир ПутинДжо БайденЮрий УшаковРоссияНАТООБСЕ
 
 
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