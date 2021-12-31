В партии Зеленского опровергли сообщения о ее переименовании
В партии "Слуга народа" назвали сообщения о ее переименовании дезинформацией
CC BY-SA 4.0 / Офис Президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона в Киеве
КИЕВ, 31 дек – РИА Новости. Информация в украинских СМИ о переименовании пропрезидентской партии "Слуга народа" является неправдивой, заявила пресс-секретарь политсилы Юлия Палийчук.
Ранее украинское издание "Страна.UA" со ссылкой на источники сообщило, что президент Украины Владимир Зеленский намерен переименовать свою партию "Слуга народа" перед парламентскими выборами, новое название будет с использованием фамилии главы государства. По данным издания, такой план созрел на основе анализа данных социологии, которые показывают, что рейтинг Зеленского заметно выше, чем у его партии.
"Это уже не первый раз, когда источники с сомнительной репутацией распространяют дезинформацию о нас и нашей команде. Если бы мы каждый раз это комментировали, наша работа заключалась бы в том, что мы с утра и до ночи только опровергали бы очередные "инсайты", - заявила Палийчук в комментарии изданию "Украинская правда".
Очередные выборы президента Украины должны состояться в 2024 году, а в Верховную раду - в 2023 году. Согласно данным опроса, проведенного с 17 по 22 декабря 2021 года социологической службой центра Разумкова совместно с фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, семь партий во главе с президентской "Слугой народа" прошли бы в украинский парламент, если бы выборы в Раду были в ближайшее время.