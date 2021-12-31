https://ria.ru/20211231/partiya-1766310727.html

В партии Зеленского опровергли сообщения о ее переименовании

В партии Зеленского опровергли сообщения о ее переименовании - РИА Новости, 31.12.2021

В партии Зеленского опровергли сообщения о ее переименовании

Информация в украинских СМИ о переименовании пропрезидентской партии "Слуга народа" является неправдивой, заявила пресс-секретарь политсилы Юлия Палийчук. РИА Новости, 31.12.2021

2021-12-31T16:11

2021-12-31T16:11

2021-12-31T16:11

в мире

украина

владимир зеленский

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КИЕВ, 31 дек – РИА Новости. Информация в украинских СМИ о переименовании пропрезидентской партии "Слуга народа" является неправдивой, заявила пресс-секретарь политсилы Юлия Палийчук.Ранее украинское издание "Страна.UA" со ссылкой на источники сообщило, что президент Украины Владимир Зеленский намерен переименовать свою партию "Слуга народа" перед парламентскими выборами, новое название будет с использованием фамилии главы государства. По данным издания, такой план созрел на основе анализа данных социологии, которые показывают, что рейтинг Зеленского заметно выше, чем у его партии."Это уже не первый раз, когда источники с сомнительной репутацией распространяют дезинформацию о нас и нашей команде. Если бы мы каждый раз это комментировали, наша работа заключалась бы в том, что мы с утра и до ночи только опровергали бы очередные "инсайты", - заявила Палийчук в комментарии изданию "Украинская правда".Очередные выборы президента Украины должны состояться в 2024 году, а в Верховную раду - в 2023 году. Согласно данным опроса, проведенного с 17 по 22 декабря 2021 года социологической службой центра Разумкова совместно с фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, семь партий во главе с президентской "Слугой народа" прошли бы в украинский парламент, если бы выборы в Раду были в ближайшее время.

https://ria.ru/20211231/ukraina-1766217208.html

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в мире, украина, владимир зеленский, верховная рада украины