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Ушаков: переговоры Путина и Байдена могут привести к нормализации отношений

Ушаков: переговоры Путина и Байдена могут привести к нормализации отношений - РИА Новости, 31.12.2021

Ушаков: переговоры Путина и Байдена могут привести к нормализации отношений

Успех переговоров по гарантиям безопасности приведет к нормализации двусторонних отношений России и США, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. РИА Новости, 31.12.2021

2021-12-31T01:47

2021-12-31T01:47

2021-12-31T01:47

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юрий ушаков

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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Успех переговоров по гарантиям безопасности приведет к нормализации двусторонних отношений России и США, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков."Была подчеркнута мысль, что если переговоры по гарантиям безопасности пойдут успешно, то это, естественно, приведет к определенной нормализации и, может быть, даже улучшению вообще двусторонних отношений", - сказал он журналистам после телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.

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в мире, сша, владимир путин, джо байден, юрий ушаков, россия