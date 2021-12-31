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Ушаков: переговоры Путина и Байдена могут привести к нормализации отношений
Ушаков: переговоры Путина и Байдена могут привести к нормализации отношений - РИА Новости, 31.12.2021
Ушаков: переговоры Путина и Байдена могут привести к нормализации отношений
Успех переговоров по гарантиям безопасности приведет к нормализации двусторонних отношений России и США, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. РИА Новости, 31.12.2021
2021-12-31T01:47
2021-12-31T01:47
2021-12-31T01:47
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Успех переговоров по гарантиям безопасности приведет к нормализации двусторонних отношений России и США, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков."Была подчеркнута мысль, что если переговоры по гарантиям безопасности пойдут успешно, то это, естественно, приведет к определенной нормализации и, может быть, даже улучшению вообще двусторонних отношений", - сказал он журналистам после телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.
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в мире, сша, владимир путин, джо байден, юрий ушаков, россия
Ушаков: переговоры Путина и Байдена могут привести к нормализации отношений
Помощник президента Ушаков: успех переговоров может привести к нормализации отношений