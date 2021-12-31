https://ria.ru/20211231/nasekomye-1766258305.html
Что прячется в новогодних елях
Россиян предупредили о клещах и клопах в новогодних елях - РИА Новости, 31.12.2021
Что прячется в новогодних елях
На живых новогодних елях могут встречаться мелкие насекомые, такие как клещи и клопы, об этом заявил дендролог Лев Яковлев. РИА Новости, 31.12.2021
2021-12-31T05:01
2021-12-31T05:01
2021-12-31T05:01
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МОСКВА, 31 дек – РИА Новости. На живых новогодних елях могут встречаться мелкие насекомые, такие как клещи и клопы, об этом заявил дендролог Лев Яковлев."В подавляющем большинстве случаев опасности для здоровья мелкие насекомые, которые могут быть на елке или пихте, не представляют. Можно столкнуться с лесными клопами, паутинными клещами и еще несколькими видами насекомых, живущих в экосистеме хвойного леса", - рассказал специалист в беседе с "МК".По его словам, они просыпаются, так как попадают в тепло. При этом обработать деревья в питомнике так, чтобы на них вовсе не было таких насекомых, практически невозможно, поскольку для этого потребовалось бы применять очень мощные и токсичные для окружающей среды инсектициды.Дендролог напомнил, что из всех видов насекомых, которые обитают в хвойном лесу, опасны для человека могут быть только иксодовые клещи — переносчики энцефалита и боррелиоза. Он указал, что их наличие на пихтах, продаваемых в кадках, маловероятно, однако для уверенности стоит учитывать регион поставки дерева: в группе риска эндемичные по энцефалиту и боррелиозу регионы.Также Яковлев посоветовал не размещать живую новогоднюю елку вблизи комнатных растений, так как в этом случае вероятно переползание паутинного клеща на постоянную "флору" помещения.
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общество, здоровье - общество, новый год
Россиян предупредили о клещах и клопах в новогодних елях
Дендролог Яковлев: в новогодних елях могут прятаться клещи и клопы, просыпающиеся в тепле
МОСКВА, 31 дек – РИА Новости. На живых новогодних елях могут встречаться мелкие насекомые, такие как клещи и клопы, об этом заявил дендролог Лев Яковлев.
"В подавляющем большинстве случаев опасности для здоровья мелкие насекомые, которые могут быть на елке или пихте, не представляют. Можно столкнуться с лесными клопами, паутинными клещами и еще несколькими видами насекомых, живущих в экосистеме хвойного леса", - рассказал специалист в беседе с "МК
".
По его словам, они просыпаются, так как попадают в тепло. При этом обработать деревья в питомнике так, чтобы на них вовсе не было таких насекомых, практически невозможно, поскольку для этого потребовалось бы применять очень мощные и токсичные для окружающей среды инсектициды.
Дендролог напомнил, что из всех видов насекомых, которые обитают в хвойном лесу, опасны для человека могут быть только иксодовые клещи — переносчики энцефалита и боррелиоза. Он указал, что их наличие на пихтах, продаваемых в кадках, маловероятно, однако для уверенности стоит учитывать регион поставки дерева: в группе риска эндемичные по энцефалиту и боррелиозу регионы.
Также Яковлев посоветовал не размещать живую новогоднюю елку вблизи комнатных растений, так как в этом случае вероятно переползание паутинного клеща на постоянную "флору" помещения.