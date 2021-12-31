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Байден пригрозил решительным ответом, если Россия "вторгнется" на Украину
Байден пригрозил решительным ответом, если Россия "вторгнется" на Украину - РИА Новости, 31.12.2021
Байден пригрозил решительным ответом, если Россия "вторгнется" на Украину
Президент США Джо Байден пригрозил, что Вашингтон вместе с союзниками и партнерами дадут решительный ответ, если Россия "вторгнется" на Украину. Об этом сообщил РИА Новости, 31.12.2021
2021-12-31T01:59
2021-12-31T01:59
2021-12-31T10:10
в мире
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владимир путин
джо байден
нато
совет россия-нато
россия
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ВАШИНГТОН, 31 дек — РИА Новости. Президент США Джо Байден пригрозил, что Вашингтон вместе с союзниками и партнерами дадут решительный ответ, если Россия "вторгнется" на Украину. Об этом сообщил Белый дом по итогам разговора американского лидера с Владимиром Путиным."Президент Байден призвал Россию деэскалировать напряженность с Украиной в начале следующего года с двустороннего диалога о стратегической стабильности, в НАТО через Совет Россия — НАТО и в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Президент Байден повторил, что субстантивный прогресс на этих треках может быть достигнут только в обстановке деэскалации, а не эскалации", — добавляется в пресс-релизе.
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в мире, сша, владимир путин, джо байден, нато, совет россия-нато, россия
01:59 31.12.2021 (обновлено: 10:10 31.12.2021)
Байден пригрозил решительным ответом, если Россия "вторгнется" на Украину
Президент США Байден пригрозил решительным ответом, если Россия "вторгнется" на Украину