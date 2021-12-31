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Байден пригрозил решительным ответом, если Россия "вторгнется" на Украину

Байден пригрозил решительным ответом, если Россия "вторгнется" на Украину - РИА Новости, 31.12.2021

Байден пригрозил решительным ответом, если Россия "вторгнется" на Украину

Президент США Джо Байден пригрозил, что Вашингтон вместе с союзниками и партнерами дадут решительный ответ, если Россия "вторгнется" на Украину. Об этом сообщил РИА Новости, 31.12.2021

2021-12-31T01:59

2021-12-31T01:59

2021-12-31T10:10

в мире

сша

владимир путин

джо байден

нато

совет россия-нато

россия

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ВАШИНГТОН, 31 дек — РИА Новости. Президент США Джо Байден пригрозил, что Вашингтон вместе с союзниками и партнерами дадут решительный ответ, если Россия "вторгнется" на Украину. Об этом сообщил Белый дом по итогам разговора американского лидера с Владимиром Путиным."Президент Байден призвал Россию деэскалировать напряженность с Украиной в начале следующего года с двустороннего диалога о стратегической стабильности, в НАТО через Совет Россия — НАТО и в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Президент Байден повторил, что субстантивный прогресс на этих треках может быть достигнут только в обстановке деэскалации, а не эскалации", — добавляется в пресс-релизе.

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2021

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в мире, сша, владимир путин, джо байден, нато, совет россия-нато, россия