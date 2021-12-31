https://ria.ru/20211231/moskva-1766314735.html

Улицы и дороги Москвы почистят от снега и гололеда

Улицы и дороги Москвы почистят от снега и гололеда - РИА Новости, 31.12.2021

Улицы и дороги Москвы почистят от снега и гололеда

Прирост свежевыпавшего снега в Москве за сутки может составить до 10 сантиметров, специалисты проведут противогололедную обработку и уборку дорог и тротуаров,... РИА Новости, 31.12.2021

2021-12-31T16:44

2021-12-31T16:44

2021-12-31T16:44

москва

петр бирюков

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Прирост свежевыпавшего снега в Москве за сутки может составить до 10 сантиметров, специалисты проведут противогололедную обработку и уборку дорог и тротуаров, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Отмечается, что, по прогнозам синоптиков, за сутки в городе может выпасть до 10 сантиметров снега. Обильный снегопад начнется после 18.00 31 декабря."Подготовлено необходимое количество спецтехники для проведения противогололедной обработки и уборки дорог и тротуаров, роторной и другой техники, средств малой механизации, дворников, бригад ручной уборки", – отметил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.Отмечается, что в 21.00 специалисты приступят к механизированному подметанию проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой. Цикл работ повторят в 6 утра."Просим водителей быть внимательными на дороге, строго соблюдать правила дорожного движения и с пониманием относиться к работе городских служб", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20211231/pogoda-1766292665.html

москва

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москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы