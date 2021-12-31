https://ria.ru/20211231/moskva-1766313730.html
Службы городского хозяйства Москвы готовы к работе в новогоднюю ночь
Службы городского хозяйства Москвы готовы к работе в новогоднюю ночь - РИА Новости, 31.12.2021
Службы городского хозяйства Москвы готовы к работе в новогоднюю ночь
Службы городского хозяйства Москвы готовы к работе в новогоднюю ночь, к нештатным ситуациям готовы 1,5 тысячи аварийных бригад, сообщает комплекс городского... РИА Новости, 31.12.2021
2021-12-31T16:33
2021-12-31T16:33
2021-12-31T16:33
москва
новый год
петр бирюков
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Службы городского хозяйства Москвы готовы к работе в новогоднюю ночь, к нештатным ситуациям готовы 1,5 тысячи аварийных бригад, сообщает комплекс городского хозяйства столицы в своём Telegram-канале."Многотысячный отряд коммунальщиков будет делать все для того, чтобы москвичи чувствовали комфорт в городе, чтобы в квартирах было тепло, электроэнергия, подавались газ, вода. Мы рассчитываем на то, что ночь пройдет в штатном режиме", – приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова.Уточняется, что организовано круглосуточное дежурство ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала. К оперативному реагированию на возможные нештатные ситуации готовы 1,5 тысячи аварийных бригад.Более того, сформированы необходимые запасы резервного топлива и аварийных источников электроснабжения, говорится в материале.
https://ria.ru/20211229/biryukov-1766000328.html
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москва, новый год, петр бирюков, городское хозяйство москвы
Службы городского хозяйства Москвы готовы к работе в новогоднюю ночь
Заммэра Москвы Бирюков: службы городского хозяйства готовы к работе в новогоднюю ночь