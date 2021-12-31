https://ria.ru/20211231/moleben-1766324575.html
Патриарх проведет новогодний молебен в храме Христа Спасителя
Патриарх проведет новогодний молебен в храме Христа Спасителя - РИА Новости, 31.12.2021
Патриарх проведет новогодний молебен в храме Христа Спасителя
Православные молятся о том, чтобы в новом году люди сохранили здоровье, любовь и милосердие, рассказал в пятницу патриарх Московский и всея Руси Кирилл перед... РИА Новости, 31.12.2021
2021-12-31T19:20
2021-12-31T19:20
2021-12-31T19:22
религия
русская православная церковь
патриарх кирилл (владимир гундяев)
новый год
храм христа спасителя
россия
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МОСКВА, 31 дек – РИА Новости. Православные молятся о том, чтобы в новом году люди сохранили здоровье, любовь и милосердие, рассказал в пятницу патриарх Московский и всея Руси Кирилл перед новогодним молебном в столичном храме Христа Спасителя.Патриарх Кирилл в пятницу проводит молебен в столичном храме Христа Спасителя, где поздравил верующих с Новым годом.Он напомнил, что в преддверии Нового года в Русской церкви совершают молебен, благодарят Господа за год минувший, а также молятся, чтобы "будущий год стал годом божией благости"."Благость Божия не означает безоблачной, спокойной жизни. Она заключается в том, чтобы человек сохранял веру в сердце, по возможности свое здоровье, чтобы он был окружен любящими людьми. А если говорить в более крупном масштабе, чтобы из человеческое рода не исчезала любовь, милосердие, чтобы люди сохраняли эти важнейшие измерения, характеризующие человека как особое существо, созданное по образу Божию", - сказал патриарх Кирилл.По словам патриарха, чтобы новый год стал счастливым, верующим надо трудиться. "Нужно иметь в виду такой труд, который непременно приносит добро в личную, семейную, государственную жизнь… Без добрых дел и вера мертва, и спасение невозможно", - заключил предстоятель Русской церкви.Новогодние молебны проходят в эти предпраздничные дни во всех храмах Русской православной церкви. Новогодний молебен, или молебное пение на новолетие, — особая служба, когда верующие благодарят Бога за милости в уходящем году и испрашивают благословения на грядущий год для себя, семьи и отечества. Как правило, новогодний молебен совершается либо сразу после литургии, либо за несколько часов до полуночи, а иногда и в полночь. В саму новогоднюю ночь во многих храмах пройдут ночные богослужения.Как рассказал ранее РИА Новости замуправделами Русской православной церкви (РПЦ) епископ Зеленоградский Савва (Тутунов), также в последние десять лет в Русской церкви складывается обычай служить божественную литургию в полночь на 1 января.В Русской православной церкви 1 января - время подготовки к Рождеству Христову, которое отмечают 7 января. До 1918 года в России был распространен юлианский календарь, по которому Новый год наступал после Рождества Христова. Русская православная церковь не перешла, в отличие от советских властей, на григорианский календарь. И сейчас Новый год празднуют перед Рождеством Христовым, а "старый", или "по старому стилю" отмечают в ночь с 13 на 14 января. Кроме григорианского и юлианского в Церкви есть еще один "новый год" – богослужебный, который начинается 1 сентября.
https://ria.ru/20211231/prazdnik-1766169574.html
https://ria.ru/20211230/prazdnik-1766040814.html
https://ria.ru/20211220/moleben-1764606275.html
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русская православная церковь, патриарх кирилл (владимир гундяев), новый год, храм христа спасителя, россия
19:20 31.12.2021 (обновлено: 19:22 31.12.2021)
Патриарх проведет новогодний молебен в храме Христа Спасителя
Патриарх Кирилл пожелал верующим в Новом году сохранять здоровье, любовь и милосердие
МОСКВА, 31 дек – РИА Новости. Православные молятся о том, чтобы в новом году люди сохранили здоровье, любовь и милосердие, рассказал в пятницу патриарх Московский и всея Руси Кирилл перед новогодним молебном в столичном храме Христа Спасителя.
Патриарх Кирилл
в пятницу проводит молебен в столичном храме Христа Спасителя, где поздравил верующих с Новым годом.
Он напомнил, что в преддверии Нового года в Русской церкви совершают молебен, благодарят Господа за год минувший, а также молятся, чтобы "будущий год стал годом божией благости".
"Благость Божия не означает безоблачной, спокойной жизни. Она заключается в том, чтобы человек сохранял веру в сердце, по возможности свое здоровье, чтобы он был окружен любящими людьми. А если говорить в более крупном масштабе, чтобы из человеческое рода не исчезала любовь, милосердие, чтобы люди сохраняли эти важнейшие измерения, характеризующие человека как особое существо, созданное по образу Божию", - сказал патриарх Кирилл.
По словам патриарха, чтобы новый год стал счастливым, верующим надо трудиться. "Нужно иметь в виду такой труд, который непременно приносит добро в личную, семейную, государственную жизнь… Без добрых дел и вера мертва, и спасение невозможно", - заключил предстоятель Русской церкви.
Новогодние молебны проходят в эти предпраздничные дни во всех храмах Русской православной церкви
. Новогодний молебен, или молебное пение на новолетие, — особая служба, когда верующие благодарят Бога за милости в уходящем году и испрашивают благословения на грядущий год для себя, семьи и отечества. Как правило, новогодний молебен совершается либо сразу после литургии, либо за несколько часов до полуночи, а иногда и в полночь. В саму новогоднюю ночь во многих храмах пройдут ночные богослужения.
Как рассказал ранее РИА Новости замуправделами Русской православной церкви (РПЦ) епископ Зеленоградский Савва (Тутунов), также в последние десять лет в Русской церкви складывается обычай служить божественную литургию в полночь на 1 января.
В Русской православной церкви 1 января - время подготовки к Рождеству Христову, которое отмечают 7 января. До 1918 года в России
был распространен юлианский календарь, по которому Новый год наступал после Рождества Христова. Русская православная церковь не перешла, в отличие от советских властей, на григорианский календарь. И сейчас Новый год празднуют перед Рождеством Христовым, а "старый", или "по старому стилю" отмечают в ночь с 13 на 14 января. Кроме григорианского и юлианского в Церкви есть еще один "новый год" – богослужебный, который начинается 1 сентября.