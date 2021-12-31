https://ria.ru/20211231/mechta-1766284802.html

Чернышенко исполнил мечту подростка о посещении "Формулы-1"

Чернышенко исполнил мечту подростка о посещении "Формулы-1" - РИА Новости, 31.12.2021

Чернышенко исполнил мечту подростка о посещении "Формулы-1"

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко организовал Алексею Смородову поездку на Гран-при России "Формулы 1". РИА Новости, 31.12.2021

2021-12-31T12:07

2021-12-31T12:07

2021-12-31T12:07

новый год — 2022

общество

челябинская область

новый год

дмитрий чернышенко

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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко организовал Алексею Смородову поездку на Гран-при России "Формулы 1".Чернышенко принял участие в акции "Елка желаний", где каждый может исполнить желание ребенка. Алексей из Челябинской области захотел увидеть гонки.Вице-премьер, как сообщили в кабмине, договорился с организаторами гонки предоставить семье билеты на главную зрительскую трибуну соревнований.

https://ria.ru/20211231/golikova-1766278467.html

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общество, челябинская область, новый год, дмитрий чернышенко