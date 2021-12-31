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Чернышенко исполнил мечту подростка о посещении "Формулы-1"
Чернышенко исполнил мечту подростка о посещении "Формулы-1" - РИА Новости, 31.12.2021
Чернышенко исполнил мечту подростка о посещении "Формулы-1"
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко организовал Алексею Смородову поездку на Гран-при России "Формулы 1". РИА Новости, 31.12.2021
2021-12-31T12:07
2021-12-31T12:07
2021-12-31T12:07
новый год — 2022
общество
челябинская область
новый год
дмитрий чернышенко
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко организовал Алексею Смородову поездку на Гран-при России "Формулы 1".Чернышенко принял участие в акции "Елка желаний", где каждый может исполнить желание ребенка. Алексей из Челябинской области захотел увидеть гонки.Вице-премьер, как сообщили в кабмине, договорился с организаторами гонки предоставить семье билеты на главную зрительскую трибуну соревнований.
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общество, челябинская область, новый год, дмитрий чернышенко
Чернышенко исполнил мечту подростка о посещении "Формулы-1"
Вице-премьер Чернышенко исполнил мечту подростка о посещении "Формулы-1"