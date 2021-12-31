https://ria.ru/20211231/magnitogorsk-1766278619.html

Выживший после взрыва в Магнитогорске мальчик пошел в детский сад

Выживший после взрыва в Магнитогорске мальчик пошел в детский сад - РИА Новости, 31.12.2021

Выживший после взрыва в Магнитогорске мальчик пошел в детский сад

Спасенный при обрушении подъезда в Магнитогорске в 2018 году Ваня Фокин пошел в детский сад и продолжает лечение, сообщил РИА Новости отец мальчика Евгений... РИА Новости, 31.12.2021

2021-12-31T11:08

2021-12-31T11:08

2021-12-31T11:08

общество

магнитогорск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости, Светлана Задера. Спасенный при обрушении подъезда в Магнитогорске в 2018 году Ваня Фокин пошел в детский сад и продолжает лечение, сообщил РИА Новости отец мальчика Евгений Фокин.В Магнитогорске 31 декабря 2018 года в результате взрыва бытового газа обрушился подъезд десятиэтажного дома. Из-под завалов были извлечены тела 39 человек. Под завалами был найден живым 10-месячный ребенок - его спасло то, что он был в кроватке и тепло укутан."У Вани со здоровьем все в порядке. У него два нерва были задеты: большеберцовый и малоберцовый нерв. Большеберцовый восстановили, малоберцового еще идет лечение. После праздников опять на 10 дней у них дневной стационар будет в Магнитогорске. Будем надеяться, должны вылечить. Организм молодой. Стопа немного сжата", - сказал Фокин.Он рассказал, что в феврале 2022 года Ване будет четыре года.Отец рассказывает, что Ваня еще не решил, кем хочет стать, когда вырастет, но родители уже придумали ему один из вариантов будущей карьеры."В МЧС, наверное, пойдет. Мы позавчера были в управлении МЧС на экскурсии. Экскурсия была интересная. А Ване что больше всего понравилось? Подарки! Еще дети технику смотрели, всем понравилось. Возможно, пойдут (два сына – ред.) учиться в кадетское училище", - сказал Евгений.

https://ria.ru/20191217/1562492877.html

https://ria.ru/20191210/1562228488.html

магнитогорск

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общество, магнитогорск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)