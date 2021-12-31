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Выживший после взрыва в Магнитогорске мальчик пошел в детский сад
Выживший после взрыва в Магнитогорске мальчик пошел в детский сад - РИА Новости, 31.12.2021
Выживший после взрыва в Магнитогорске мальчик пошел в детский сад
Спасенный при обрушении подъезда в Магнитогорске в 2018 году Ваня Фокин пошел в детский сад и продолжает лечение, сообщил РИА Новости отец мальчика Евгений... РИА Новости, 31.12.2021
2021-12-31T11:08
2021-12-31T11:08
общество
магнитогорск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости, Светлана Задера. Спасенный при обрушении подъезда в Магнитогорске в 2018 году Ваня Фокин пошел в детский сад и продолжает лечение, сообщил РИА Новости отец мальчика Евгений Фокин.В Магнитогорске 31 декабря 2018 года в результате взрыва бытового газа обрушился подъезд десятиэтажного дома. Из-под завалов были извлечены тела 39 человек. Под завалами был найден живым 10-месячный ребенок - его спасло то, что он был в кроватке и тепло укутан."У Вани со здоровьем все в порядке. У него два нерва были задеты: большеберцовый и малоберцовый нерв. Большеберцовый восстановили, малоберцового еще идет лечение. После праздников опять на 10 дней у них дневной стационар будет в Магнитогорске. Будем надеяться, должны вылечить. Организм молодой. Стопа немного сжата", - сказал Фокин.Он рассказал, что в феврале 2022 года Ване будет четыре года.Отец рассказывает, что Ваня еще не решил, кем хочет стать, когда вырастет, но родители уже придумали ему один из вариантов будущей карьеры."В МЧС, наверное, пойдет. Мы позавчера были в управлении МЧС на экскурсии. Экскурсия была интересная. А Ване что больше всего понравилось? Подарки! Еще дети технику смотрели, всем понравилось. Возможно, пойдут (два сына – ред.) учиться в кадетское училище", - сказал Евгений.
https://ria.ru/20191217/1562492877.html
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общество, магнитогорск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
11:08 31.12.2021
 
Выживший после взрыва в Магнитогорске мальчик пошел в детский сад

Выживший после взрыва в Магнитогорске мальчик пошел в детский сад и продолжает лечение

© РИА Новости / МЧС РФ / Перейти в фотобанкЗаместитель директора Департамента спасательных формирований МЧС России Петр Гриценко и Ваня Фокин на экскурсии в Национальном центре управления в кризисных ситуациях МЧС России с Москве
Заместитель директора Департамента спасательных формирований МЧС России Петр Гриценко и Ваня Фокин на экскурсии в Национальном центре управления в кризисных ситуациях МЧС России с Москве - РИА Новости, 1920, 31.12.2021
© РИА Новости / МЧС РФ
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Заместитель директора Департамента спасательных формирований МЧС России Петр Гриценко и Ваня Фокин на экскурсии в Национальном центре управления в кризисных ситуациях МЧС России с Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости, Светлана Задера. Спасенный при обрушении подъезда в Магнитогорске в 2018 году Ваня Фокин пошел в детский сад и продолжает лечение, сообщил РИА Новости отец мальчика Евгений Фокин.
В Магнитогорске 31 декабря 2018 года в результате взрыва бытового газа обрушился подъезд десятиэтажного дома. Из-под завалов были извлечены тела 39 человек. Под завалами был найден живым 10-месячный ребенок - его спасло то, что он был в кроватке и тепло укутан.
Спустя год: Ваня Фокин из Магнитогорска может бегать - РИА Новости, 1920, 17.12.2019
17 декабря 2019, 15:36
Спустя год: Ваня Фокин из Магнитогорска может бегать31 декабря 2018 года в Магнитогорске под завалами жилого дома спасателям удалось обнаружить младенца. Все это время врачи боролись за то, чтобы спасти мальчику обмороженную ногу. Тогда малыш провел на морозе более 30 часов. За год ребенок перенес несколько курсов реабилитации.
"У Вани со здоровьем все в порядке. У него два нерва были задеты: большеберцовый и малоберцовый нерв. Большеберцовый восстановили, малоберцового еще идет лечение. После праздников опять на 10 дней у них дневной стационар будет в Магнитогорске. Будем надеяться, должны вылечить. Организм молодой. Стопа немного сжата", - сказал Фокин.
Он рассказал, что в феврале 2022 года Ване будет четыре года.
"Ходит со старшим братом в детский сад. Ну как нравится … с утра, конечно, встает со слезами и не хочет никуда идти. Это как любой человек на работу ходит. Но вообще ходит и не капризничает там", - добавил Евгений Фокин.
Отец рассказывает, что Ваня еще не решил, кем хочет стать, когда вырастет, но родители уже придумали ему один из вариантов будущей карьеры.
МЧС, наверное, пойдет. Мы позавчера были в управлении МЧС на экскурсии. Экскурсия была интересная. А Ване что больше всего понравилось? Подарки! Еще дети технику смотрели, всем понравилось. Возможно, пойдут (два сына – ред.) учиться в кадетское училище", - сказал Евгений.
Ваня Фокин, спасенный из-под завалов обрушившегося в Магнитогорске дома, с матерью Ольгой после выписки из московского НИИ неотложной детской хирургии и травматологии - РИА Новости, 1920, 10.12.2019
10 декабря 2019, 19:09Взрыв газа в жилом доме в Магнитогорске
Спасенный в Магнитогорске ребенок проходит очередную реабилитацию
 
ОбществоМагнитогорскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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