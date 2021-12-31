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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211231/lyubimova-1766317465.html
Любимова поздравила работников культуры с Новым годом
Любимова поздравила работников культуры с Новым годом - РИА Новости, 31.12.2021
Любимова поздравила работников культуры с Новым годом
Министр культуры РФ Ольга Любимова поздравила работников культуры с наступающим Новым годом, пожелав новых открытий и напомнив об успехах уходящего года. РИА Новости, 31.12.2021
2021-12-31T17:12
2021-12-31T17:12
культура
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
новости культуры
ольга любимова
россия
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Министр культуры РФ Ольга Любимова поздравила работников культуры с наступающим Новым годом, пожелав новых открытий и напомнив об успехах уходящего года."По традиции, мы вспоминаем важные события уходящего года, даём оценки делам, строим планы на будущее. Несмотря на многие ограничения, работники сферы культуры внесли неоценимый вклад в развитие и сохранение культурного богатства страны ответственным трудом, талантом, неравнодушием", — выразила благодарность работникам культуры Любимова в предновогоднем видеоролике.Министр напомнила об инициативах уходящего года — о работе музеев, гастрольной деятельности театров и национальных коллективов, а также об установлении профессиональных связей, что позволило значительно расширить творческие проекты. Также Любимова упомянула, что в 2021 году детские школы искусств обрели особый статус на законодательном уровне.Отдельно Любимова отметила успех программы популяризации культурных мероприятий среди молодежи — "Пушкинской карты". По словам Любимовой, она "стала ещё одним механизмом поддержки отрасли культуры, а ее результаты превзошли все ожидания".В завершение речи министр выразила надежду на дальнейшее процветание сферы культуры и оставила тёплые пожелания."Уверена, мы будем и дальше поддерживать друг друга, вместе преодолевать трудности и открывать новые творческие горизонты. Искренне желаю вам крепкого здоровья и семейного благополучия", — сказала Любимова.
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министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), новости культуры, ольга любимова, россия
17:12 31.12.2021
 
Любимова поздравила работников культуры с Новым годом

Ольга Любимова поздравила работников культуры с Новым годом

© Фото : Министерство культуры РФМинистр культуры РФ Ольга Любимова
Министр культуры РФ Ольга Любимова - РИА Новости, 1920, 31.12.2021
© Фото : Министерство культуры РФ
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Министр культуры РФ Ольга Любимова поздравила работников культуры с наступающим Новым годом, пожелав новых открытий и напомнив об успехах уходящего года.
"По традиции, мы вспоминаем важные события уходящего года, даём оценки делам, строим планы на будущее. Несмотря на многие ограничения, работники сферы культуры внесли неоценимый вклад в развитие и сохранение культурного богатства страны ответственным трудом, талантом, неравнодушием", — выразила благодарность работникам культуры Любимова в предновогоднем видеоролике.
Министр напомнила об инициативах уходящего года — о работе музеев, гастрольной деятельности театров и национальных коллективов, а также об установлении профессиональных связей, что позволило значительно расширить творческие проекты. Также Любимова упомянула, что в 2021 году детские школы искусств обрели особый статус на законодательном уровне.
Отдельно Любимова отметила успех программы популяризации культурных мероприятий среди молодежи — "Пушкинской карты". По словам Любимовой, она "стала ещё одним механизмом поддержки отрасли культуры, а ее результаты превзошли все ожидания".
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В завершение речи министр выразила надежду на дальнейшее процветание сферы культуры и оставила тёплые пожелания.
"Уверена, мы будем и дальше поддерживать друг друга, вместе преодолевать трудности и открывать новые творческие горизонты. Искренне желаю вам крепкого здоровья и семейного благополучия", — сказала Любимова.
 
КультураМинистерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)Новости культурыОльга ЛюбимоваРоссия
 
 
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