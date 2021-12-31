https://ria.ru/20211231/lyubimova-1766317465.html

Любимова поздравила работников культуры с Новым годом

Любимова поздравила работников культуры с Новым годом - РИА Новости, 31.12.2021

Любимова поздравила работников культуры с Новым годом

Министр культуры РФ Ольга Любимова поздравила работников культуры с наступающим Новым годом, пожелав новых открытий и напомнив об успехах уходящего года. РИА Новости, 31.12.2021

2021-12-31T17:12

2021-12-31T17:12

2021-12-31T17:12

культура

министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)

новости культуры

ольга любимова

россия

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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Министр культуры РФ Ольга Любимова поздравила работников культуры с наступающим Новым годом, пожелав новых открытий и напомнив об успехах уходящего года."По традиции, мы вспоминаем важные события уходящего года, даём оценки делам, строим планы на будущее. Несмотря на многие ограничения, работники сферы культуры внесли неоценимый вклад в развитие и сохранение культурного богатства страны ответственным трудом, талантом, неравнодушием", — выразила благодарность работникам культуры Любимова в предновогоднем видеоролике.Министр напомнила об инициативах уходящего года — о работе музеев, гастрольной деятельности театров и национальных коллективов, а также об установлении профессиональных связей, что позволило значительно расширить творческие проекты. Также Любимова упомянула, что в 2021 году детские школы искусств обрели особый статус на законодательном уровне.Отдельно Любимова отметила успех программы популяризации культурных мероприятий среди молодежи — "Пушкинской карты". По словам Любимовой, она "стала ещё одним механизмом поддержки отрасли культуры, а ее результаты превзошли все ожидания".В завершение речи министр выразила надежду на дальнейшее процветание сферы культуры и оставила тёплые пожелания."Уверена, мы будем и дальше поддерживать друг друга, вместе преодолевать трудности и открывать новые творческие горизонты. Искренне желаю вам крепкого здоровья и семейного благополучия", — сказала Любимова.

https://ria.ru/20211230/muzei-1766148135.html

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министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), новости культуры, ольга любимова, россия