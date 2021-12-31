https://ria.ru/20211231/lyubimova-1766317465.html
Любимова поздравила работников культуры с Новым годом
Любимова поздравила работников культуры с Новым годом - РИА Новости, 31.12.2021
Любимова поздравила работников культуры с Новым годом
Министр культуры РФ Ольга Любимова поздравила работников культуры с наступающим Новым годом, пожелав новых открытий и напомнив об успехах уходящего года. РИА Новости, 31.12.2021
2021-12-31T17:12
2021-12-31T17:12
2021-12-31T17:12
культура
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
новости культуры
ольга любимова
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571972314_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8c5bfe94365d3cbb8a0ef91a882c89bd.jpg
МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Министр культуры РФ Ольга Любимова поздравила работников культуры с наступающим Новым годом, пожелав новых открытий и напомнив об успехах уходящего года."По традиции, мы вспоминаем важные события уходящего года, даём оценки делам, строим планы на будущее. Несмотря на многие ограничения, работники сферы культуры внесли неоценимый вклад в развитие и сохранение культурного богатства страны ответственным трудом, талантом, неравнодушием", — выразила благодарность работникам культуры Любимова в предновогоднем видеоролике.Министр напомнила об инициативах уходящего года — о работе музеев, гастрольной деятельности театров и национальных коллективов, а также об установлении профессиональных связей, что позволило значительно расширить творческие проекты. Также Любимова упомянула, что в 2021 году детские школы искусств обрели особый статус на законодательном уровне.Отдельно Любимова отметила успех программы популяризации культурных мероприятий среди молодежи — "Пушкинской карты". По словам Любимовой, она "стала ещё одним механизмом поддержки отрасли культуры, а ее результаты превзошли все ожидания".В завершение речи министр выразила надежду на дальнейшее процветание сферы культуры и оставила тёплые пожелания."Уверена, мы будем и дальше поддерживать друг друга, вместе преодолевать трудности и открывать новые творческие горизонты. Искренне желаю вам крепкого здоровья и семейного благополучия", — сказала Любимова.
https://ria.ru/20211230/muzei-1766148135.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571972314_114:0:2845:2048_1920x0_80_0_0_5db5b2bef001db16963e43dd5ec2b50f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), новости культуры, ольга любимова, россия
Любимова поздравила работников культуры с Новым годом
Ольга Любимова поздравила работников культуры с Новым годом
МОСКВА, 31 дек — РИА Новости.
Министр культуры РФ Ольга Любимова
поздравила работников культуры с наступающим Новым годом, пожелав новых открытий и напомнив об успехах уходящего года.
"По традиции, мы вспоминаем важные события уходящего года, даём оценки делам, строим планы на будущее. Несмотря на многие ограничения, работники сферы культуры внесли неоценимый вклад в развитие и сохранение культурного богатства страны ответственным трудом, талантом, неравнодушием", — выразила благодарность работникам культуры Любимова в предновогоднем видеоролике.
Министр напомнила об инициативах уходящего года — о работе музеев, гастрольной деятельности театров и национальных коллективов, а также об установлении профессиональных связей, что позволило значительно расширить творческие проекты. Также Любимова упомянула, что в 2021 году детские школы искусств обрели особый статус на законодательном уровне.
Отдельно Любимова отметила успех программы популяризации культурных мероприятий среди молодежи — "Пушкинской карты". По словам Любимовой, она "стала ещё одним механизмом поддержки отрасли культуры, а ее результаты превзошли все ожидания".
В завершение речи министр выразила надежду на дальнейшее процветание сферы культуры и оставила тёплые пожелания.
"Уверена, мы будем и дальше поддерживать друг друга, вместе преодолевать трудности и открывать новые творческие горизонты. Искренне желаю вам крепкого здоровья и семейного благополучия", — сказала Любимова.