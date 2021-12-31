https://ria.ru/20211231/kosovo-1766317374.html

Посольство прокомментировало ситуацию с сотрудником ООН в Косово

Посольство прокомментировало ситуацию с сотрудником ООН в Косово - РИА Новости, 31.12.2021

Посольство прокомментировало ситуацию с сотрудником ООН в Косово

Провозглашение косовоалбанскими властями в Приштине персоной нон-грата сотрудника миссии ООН (МООНК, UNMIK) из РФ является провокацией, заявило посольство... РИА Новости, 31.12.2021

2021-12-31T17:11

2021-12-31T17:11

2021-12-31T17:24

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БЕЛГРАД, 31 дек - РИА Новости. Провозглашение косовоалбанскими властями в Приштине персоной нон-грата сотрудника миссии ООН (МООНК, UNMIK) из РФ является провокацией, заявило посольство России в Сербии."Тридцать первого декабря так называемыми "властями" Косово публично объявлено о "провозглашении persona non grata" сотрудника Миссии ООН по делам временной администрации в Косово (МООНК), являющегося гражданином Российской Федерации, за якобы несовместимую с дипломатическим статусом деятельность", - заявила дипмиссия."Расцениваем это "решение" Приштины как очередную антироссийскую и антиооновскую провокацию, предпринятую, дабы выслужиться перед западными менторами. Исходим из того, что в соответствии с международным правом и центральной для косовского урегулирования резолюцией 1244 Совета Безопасности ООН, оно не имеет никаких правовых последствий", - говорится в сообщении.Российские дипломаты указали что рассчитывают, что "косовоалбанской выходке будет дана жесткая и недвусмысленная отповедь по линии МООНК" и призвали ооновскую администрацию края в полной мере обеспечить безопасность ее российских сотрудников.Президент самопровозглашенной республики Косово Вьоса Османи сообщила 22 октября, что по ее запросу косовский МИД объявил двух дипломатов в канцелярии посольства РФ в Сербии, которые постоянно работают в Приштине, персонами нон грата. Затем она заявила, что самопровозглашенная республика и часть Балкан являются местом противостояния России с США, ЕС и НАТО.МИД РФ тогда призвал МООНК и международные Силы для Косово в рамках своих полномочий по резолюции СБ ООН 1244 обеспечить надежную безопасность и необходимые условия для полноценной работы персонала российской Канцелярии в Приштине.В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из "Освободительной армии Косово" и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.

https://ria.ru/20211231/kosovo-1766304628.html

https://ria.ru/20211231/vysylka-1766316963.html

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в мире, оон, косово, сербия, россия, приштина