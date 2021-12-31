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Греция обновила суточный антирекорд заражений коронавирусом
Греция обновила суточный антирекорд заражений коронавирусом - РИА Новости, 31.12.2021
Греция обновила суточный антирекорд заражений коронавирусом
В Греции пятый день подряд фиксируют максимум заражений коронавирусом – 40 560 случаев за сутки, сообщила в пятницу Национальная организация общественного... РИА Новости, 31.12.2021
2021-12-31T18:59
2021-12-31T18:59
2021-12-31T19:25
распространение коронавируса
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греция
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коронавирус covid-19
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АФИНЫ, 31 дек – РИА Новости. В Греции пятый день подряд фиксируют максимум заражений коронавирусом – 40 560 случаев за сутки, сообщила в пятницу Национальная организация общественного здравоохранения EODY.Накануне было 35 580 случаев за сутки.За сутки умерли 76 человек. Общее количество заразившихся достигло почти 1,21 миллиона при населении страны примерно в 10,7 миллиона человек. Всего умерли 20 790 человек.Рекордный рост связан с тем, что штамм "омикрон" стал преобладающим в Греции, сообщил ранее министр здравоохранения Греции Танос Плеврис. В связи с быстрым распространением коронавируса власти Греции с 30 декабря ввел ряд новых ограничений.
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в мире, греция, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19
18:59 31.12.2021 (обновлено: 19:25 31.12.2021)
Греция обновила суточный антирекорд заражений коронавирусом
Греция вновь обновила суточный антирекорд заражений коронавирусом - 40,5 тысячи случаев