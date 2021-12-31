https://ria.ru/20211231/koronavirus-1766286039.html

Данных, что перенесшие COVID-19 чаще заболевают раком, нет, заявил онколог

Данных, что перенесшие COVID-19 чаще заболевают раком, нет, заявил онколог - РИА Новости, 31.12.2021

Данных, что перенесшие COVID-19 чаще заболевают раком, нет, заявил онколог

Данных, что у переболевшие коронавирусом чаще других заболевают раком лёгкого или онкозаболеваниями желудочно-кишечного тракта, нет, заявил директор ФГБУ НМИЦ... РИА Новости, 31.12.2021

2021-12-31T12:19

2021-12-31T12:19

2021-12-31T12:37

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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Данных, что у переболевшие коронавирусом чаще других заболевают раком лёгкого или онкозаболеваниями желудочно-кишечного тракта, нет, заявил директор ФГБУ НМИЦ онкологии имени Н.Н. Блохина, главный внештатный специалист-онколог Минздрава России Иван Стилиди.Ранее в СМИ появилась информация, что у переболевших коронавирусом якобы может развиться рак."У онкологов нет данных о том, что люди, перенесшие COVID-19, чаще других заболевают раком лёгкого или онкологическими заболеваниями желудочно-кишечного тракта", - сказал Стилиди журналистам.Он отметил, что благодаря пандемии онкологи стали чаще выявлять рак лёгкого на ранней стадии, но это связано не с вирусом, а с тем, что россияне стали чаще проходить компьютерную томограмму легких, опасаясь пневмонии."Повторюсь, данных о связи COVID с возникновением злокачественных образований не существует", - подчеркнул Стилиди.

https://ria.ru/20211231/koronavirus-1766257634.html

https://ria.ru/20211228/vaktsinatsiya-1765887854.html

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общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии