https://ria.ru/20211231/koronavirus-1766281023.html

В России выявили 20 638 новых случаев заражения коронавирусом

В России выявили 20 638 новых случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 31.12.2021

В России выявили 20 638 новых случаев заражения коронавирусом

В России четвертый день подряд зарегистрировали менее 22 тысяч новых случаев COVID-19, сообщил оперштаб. РИА Новости, 31.12.2021

2021-12-31T11:31

2021-12-31T11:31

2021-12-31T12:05

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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. В России четвертый день подряд зарегистрировали менее 22 тысяч новых случаев COVID-19, сообщил оперштаб."За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 20 638 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1704 (8,3%) без клинических проявлений", — говорится в ежедневной сводке.Наибольший прирост в Москве (2739, днем ранее 2661), Петербурге (1529) и Подмосковье (1197).Меньше всего инфицированных за отчетный период на Чукотке — три, в Ненецком АО — шесть человек, Туве — 12, Магаданской области — 15.Накануне было 21 073 заболевших. Темп прироста составил 0,2%.Всего за время пандемии в стране зарегистрировано 10 499 982 случая заражения.Умерли 912 человек, за все время — 308 860. Выписались из медучреждений 40 692 пациента, всего выздоровели более 9,4 миллиона жителей.По информации Всемирной организации здравоохранения, число больных COVID-19 в мире превысило 281 миллион, умерли 5,4 миллиона.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам властей, число заболевших среди вакцинированных не превышает четырех процентов. Сейчас одну дозу получили более 77,9 миллиона человек, полностью привились 73,1 миллиона.

https://ria.ru/20211230/koronavirus-1766246062.html

https://ria.ru/20211230/smertnost-1766231667.html

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