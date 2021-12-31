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В Израиле роженица одновременно заболела гриппом и COVID-19

В Израиле роженица одновременно заболела гриппом и COVID-19 - РИА Новости, 31.12.2021

В Израиле роженица одновременно заболела гриппом и COVID-19

Первый случай одновременного заболевания коронавирусом и гриппом, получивший название "флурона", зарегистрирован в Израиле, сообщает издание "Едиот Ахронот". РИА Новости, 31.12.2021

2021-12-31T11:16

2021-12-31T11:16

2021-12-31T12:41

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ТЕЛЬ-АВИВ, 31 дек — РИА Новости. Первый случай одновременного заболевания коронавирусом и гриппом, получивший название "флурона", зарегистрирован в Израиле, сообщает издание "Едиот Ахронот".По его данным, одновременное заражение гриппом и коронавирусом выявлено у роженицы, которая не была привита. Она чувствует себя хорошо."У нее были диагностированы грипп и коронавирус, как только она приехала. Оба теста дали положительный результат, даже после того, как мы снова проверили", — сказал заведующий отделением гинекологии в медцентре "Бейлинсон" профессор Арнон Вижницер.По информации издания, в Министерстве здравоохранения изучают этот случай. Не исключено, что есть еще случаи параллельного заражения, но они не были диагностированы.

https://ria.ru/20211231/vaktsina-1766277849.html

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