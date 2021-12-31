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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211231/koronavirus-1766265961.html
Южная Корея продлила строгие меры борьбы с COVID-19
Южная Корея продлила строгие меры борьбы с COVID-19 - РИА Новости, 31.12.2021
Южная Корея продлила строгие меры борьбы с COVID-19
Власти Южной Кореи продлили еще на две недели действие усиленных антивирусных мер из-за распространения коронавируса, включая штамм "омикрон", сообщило... РИА Новости, 31.12.2021
2021-12-31T09:08
2021-12-31T09:08
распространение коронавируса
в мире
ботсвана
лесото
эсватини (свазиленд)
коронавирус covid-19
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СЕУЛ, 31 дек – РИА Новости. Власти Южной Кореи продлили еще на две недели действие усиленных антивирусных мер из-за распространения коронавируса, включая штамм "омикрон", сообщило министерство здравоохранения страны.Изначально меры должны были действовать по 3 января, но теперь продлены до 16 января."Решено продлить усиленные меры социального дистанцирования на две недели", - информирует минздрав страны.С 1 ноября правительство Южной Кореи ввело политику "Вместе с COVID-19", которая подразумевала снятие большинства ограничений к концу февраля, учитывая, что более 90% населения страны вакцинированы. Однако резкий рост числа новых больных коронавирусом после первых же послаблений вынудил власти вернуться к ужесточению мер.Сейчас максимальное число людей на частных встречах ограничено четырьмя, исключение составляют проживающие вместе родственники. Большая часть общественных заведений закрывается в 22.00, клубы, бары и дискотеки – в 21.00. Места с высоким риском распространения коронавируса, включая все увеселительные заведения, сауны, бары, тренажерные залы, рестораны и кафе, кинотеатры, библиотеки, музеи, требуют прививку от коронавируса или отрицательный результат ПЦР-теста. Без него человек может принимать пищу, только если он сидит один. С этой недели "карантинный пропуск" (QR-код, сертификат о вакцинации или доказательство ее невозможности) потребуется и в торговых центрах.На общественных мероприятиях разрешено присутствие 50 человек, превышение возможно только за счет полностью вакцинированных, всего до 299 человек. Все мероприятия с числом участников более 300 требуют специального разрешения властей. При этом вакцинацию в Южной Корее уже завершили 90,7% населения старше 12 лет, 40% граждан старше 18 лет сделали третий укол. Молодежь от 12 до 18 лет обязана пройти вакцинацию начиная с 1 марта, испытательный период для этой меры продлится с 1 по 31 марта.Помимо этого, Южная Корея с 3 декабря на две недели вернула обязательный 10-дневный карантин для всех прибывающих из-за рубежа вне зависимости от статуса их вакцинации. Также ввиду распространения в мире штамма "омикрон" ограничен въезд из стран Южной Африки для иностранных граждан, где распространяется мутировавший вирус, приостановлена выдача виз. Для южнокорейских граждан и иностранцев с долгосрочными визами действует обязательный карантин. Сначала в список входили ЮАР, Ботсвана, Зимбабве, Намибия, Лесото, Эсватини, Мозамбик и Малави. Как сообщили в KDCA, с 8 декабря в перечень входят Гана и Замбия. По состоянию на 8 декабря число подтвержденных случаев штамма "омикрон" в Южной Корее достигло 38.
https://ria.ru/20211230/omikron-shtamm-1766218868.html
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в мире, ботсвана, лесото, эсватини (свазиленд), коронавирус covid-19
09:08 31.12.2021
 
Южная Корея продлила строгие меры борьбы с COVID-19

Южная Корея продлила строгие меры борьбы с COVID-19 на две недели

© AP Photo / Ahn Young-joonМужчина в защитном снаряжении распыляет дезинфицирующее средство вокруг елки в качестве меры предосторожности против коронавируса в Сеуле, Южная Корея
Мужчина в защитном снаряжении распыляет дезинфицирующее средство вокруг елки в качестве меры предосторожности против коронавируса в Сеуле, Южная Корея - РИА Новости, 1920, 31.12.2021
© AP Photo / Ahn Young-joon
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СЕУЛ, 31 дек – РИА Новости. Власти Южной Кореи продлили еще на две недели действие усиленных антивирусных мер из-за распространения коронавируса, включая штамм "омикрон", сообщило министерство здравоохранения страны.
Изначально меры должны были действовать по 3 января, но теперь продлены до 16 января.
"Решено продлить усиленные меры социального дистанцирования на две недели", - информирует минздрав страны.
С 1 ноября правительство Южной Кореи ввело политику "Вместе с COVID-19", которая подразумевала снятие большинства ограничений к концу февраля, учитывая, что более 90% населения страны вакцинированы. Однако резкий рост числа новых больных коронавирусом после первых же послаблений вынудил власти вернуться к ужесточению мер.
Сейчас максимальное число людей на частных встречах ограничено четырьмя, исключение составляют проживающие вместе родственники. Большая часть общественных заведений закрывается в 22.00, клубы, бары и дискотеки – в 21.00. Места с высоким риском распространения коронавируса, включая все увеселительные заведения, сауны, бары, тренажерные залы, рестораны и кафе, кинотеатры, библиотеки, музеи, требуют прививку от коронавируса или отрицательный результат ПЦР-теста. Без него человек может принимать пищу, только если он сидит один. С этой недели "карантинный пропуск" (QR-код, сертификат о вакцинации или доказательство ее невозможности) потребуется и в торговых центрах.
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На общественных мероприятиях разрешено присутствие 50 человек, превышение возможно только за счет полностью вакцинированных, всего до 299 человек. Все мероприятия с числом участников более 300 требуют специального разрешения властей. При этом вакцинацию в Южной Корее уже завершили 90,7% населения старше 12 лет, 40% граждан старше 18 лет сделали третий укол. Молодежь от 12 до 18 лет обязана пройти вакцинацию начиная с 1 марта, испытательный период для этой меры продлится с 1 по 31 марта.
Помимо этого, Южная Корея с 3 декабря на две недели вернула обязательный 10-дневный карантин для всех прибывающих из-за рубежа вне зависимости от статуса их вакцинации. Также ввиду распространения в мире штамма "омикрон" ограничен въезд из стран Южной Африки для иностранных граждан, где распространяется мутировавший вирус, приостановлена выдача виз. Для южнокорейских граждан и иностранцев с долгосрочными визами действует обязательный карантин. Сначала в список входили ЮАР, Ботсвана, Зимбабве, Намибия, Лесото, Эсватини, Мозамбик и Малави. Как сообщили в KDCA, с 8 декабря в перечень входят Гана и Замбия. По состоянию на 8 декабря число подтвержденных случаев штамма "омикрон" в Южной Корее достигло 38.
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