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Ушаков: следующий контакт Путина и Байдена пока сложно прогнозировать
Ушаков: следующий контакт Путина и Байдена пока сложно прогнозировать - РИА Новости, 31.12.2021
Ушаков: следующий контакт Путина и Байдена пока сложно прогнозировать
Следующий контакт президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена пока сложно прогнозировать, если это понадобится с учетом переговоров в Женеве в январе,... РИА Новости, 31.12.2021
2021-12-31T02:10
2021-12-31T02:10
2021-12-31T02:10
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Следующий контакт президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена пока сложно прогнозировать, если это понадобится с учетом переговоров в Женеве в январе, они могут побеседовать, сообщил журналистам на брифинге помощник российского лидера Юрий Ушаков."Когда именно, в какой день состоится разговор, я, естественно, не знаю, да и никто не знает. Это будет зависеть от ситуации. Потребуется такой разговор на президентском уровне сразу после 10 января - вполне возможно, что президенты согласятся такой разговор организовать. Если нет, то в какое-то другое время", - сказал Ушаков.Он отметил, главное, что президенты условились поддерживать плотный двусторонний контакт по этому поводу.
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в мире, сша, владимир путин, джо байден, юрий ушаков, россия
Ушаков: следующий контакт Путина и Байдена пока сложно прогнозировать
Помощник президента Ушаков: следующий контакт Путина и Байдена пока сложно прогнозировать