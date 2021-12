https://ria.ru/20211231/kofe-1766331121.html

Названа худшая кофейная привычка

Диетолог назвала худшую "кофейную" привычку - РИА Новости, 31.12.2021

Названа худшая кофейная привычка

Добавление в кофе большого количества сливок или молока несет существенный вред людям с высоким уровнем холестерина в крови, предупредила читателей портала Eat... РИА Новости, 31.12.2021

2021-12-31T21:43

2021-12-31T21:43

2021-12-31T21:43

зож

общество

здоровье

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156288/08/1562880878_0:0:2928:1648_1920x0_80_0_0_e853be46da1d90c335c1227912d97e72.jpg

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Добавление в кофе большого количества сливок или молока несет существенный вред людям с высоким уровнем холестерина в крови, предупредила читателей портала Eat This, Not That диетолог Элеана Кайданян."Насыщенные жиры в сливках и молоке, добавляемых в кофе каждый день (и как правило, много раз в день), могут сказываться на уровне холестерина у человека", — сказала она.Врач отметила, что повышенный уровень холестерина никак не проявляется у человека, однако с течением времени грозит серьезными проблемами со здоровьем, прежде всего, с сердцем и сосудами.На уровень холестерина влияет то, какие жиры он потребляет. Так, насыщенные жиры, содержащиеся, например, в сливочном масле, колбасе и жареной пище, вредны для здоровья, в то время как ненасыщенные несут пользу для организма. Среди источников последних Кайданян назвала авокадо.

https://ria.ru/20211230/slepota-1766214078.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, здоровье