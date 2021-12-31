https://ria.ru/20211231/kofe-1766331121.html
Названа худшая кофейная привычка
Диетолог назвала худшую "кофейную" привычку - РИА Новости, 31.12.2021
Названа худшая кофейная привычка
Добавление в кофе большого количества сливок или молока несет существенный вред людям с высоким уровнем холестерина в крови, предупредила читателей портала Eat... РИА Новости, 31.12.2021
2021-12-31T21:43
2021-12-31T21:43
2021-12-31T21:43
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Добавление в кофе большого количества сливок или молока несет существенный вред людям с высоким уровнем холестерина в крови, предупредила читателей портала Eat This, Not That диетолог Элеана Кайданян."Насыщенные жиры в сливках и молоке, добавляемых в кофе каждый день (и как правило, много раз в день), могут сказываться на уровне холестерина у человека", — сказала она.Врач отметила, что повышенный уровень холестерина никак не проявляется у человека, однако с течением времени грозит серьезными проблемами со здоровьем, прежде всего, с сердцем и сосудами.На уровень холестерина влияет то, какие жиры он потребляет. Так, насыщенные жиры, содержащиеся, например, в сливочном масле, колбасе и жареной пище, вредны для здоровья, в то время как ненасыщенные несут пользу для организма. Среди источников последних Кайданян назвала авокадо.
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общество, здоровье
Диетолог назвала худшую "кофейную" привычку
Диетолог Кайданян назвала сливки и молоко худшим дополнением к кофе
МОСКВА, 31 дек — РИА Новости.
Добавление в кофе большого количества сливок или молока несет существенный вред людям с высоким уровнем холестерина в крови, предупредила читателей портала Eat This, Not That
диетолог Элеана Кайданян.
"Насыщенные жиры в сливках и молоке, добавляемых в кофе каждый день (и как правило, много раз в день), могут сказываться на уровне холестерина у человека", — сказала она.
Врач отметила, что повышенный уровень холестерина никак не проявляется у человека, однако с течением времени грозит серьезными проблемами со здоровьем, прежде всего, с сердцем и сосудами.
На уровень холестерина влияет то, какие жиры он потребляет. Так, насыщенные жиры, содержащиеся, например, в сливочном масле, колбасе и жареной пище, вредны для здоровья, в то время как ненасыщенные несут пользу для организма. Среди источников последних Кайданян назвала авокадо.