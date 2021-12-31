https://ria.ru/20211231/kofe-1766319229.html

Об этой пользе кофе никто не подозревал

Названа неожиданная польза кофе - РИА Новости, 31.12.2021

Об этой пользе кофе никто не подозревал

Употребление кофе благотворно влияет на работу печени, пишет издание The Mirror со ссылкой на ученых из Саутгемптонского и Эдинбургского университетов. РИА Новости, 31.12.2021

2021-12-31T17:44

2021-12-31T17:44

2021-12-31T18:37

великобритания

эдинбургский университет

здоровье - общество

александр мясников (врач)

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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Употребление кофе благотворно влияет на работу печени, пишет издание The Mirror со ссылкой на ученых из Саутгемптонского и Эдинбургского университетов.Исследователи взяли данные 495 585 людей из Биобанка Великобритании. Четверо из пяти пили молотый или растворимый кофе, а двое из десяти не употребляли его вовсе. В итоге ученые пришли к выводу, что у любителей этого напитка риск хронических заболеваний печени снижался на 21 процент, а вероятность избежать летального исхода при них повышалась на 40 процентов.Также выяснилось, что у употреблявших кофе риск стеатоза был ниже на 20 процентов. Такой эффект объяснили содержащимися в напитке веществами — кавеолом и кафестолом."Мы делаем вывод, что кофе оказывает профилактическое воздействие, защищая от хронических заболеваний печени. Это очень ценно для стран с низкими доходами, где у людей меньше возможностей получить качественные медицинские услуги и где самая высокая нагрузка от хронических печеночных болезней", — отметил ведущий автор исследования Оливер Кеннеди.Ранее врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о важном симптоме печеночной недостаточности. По его словам, об этой болезни могут свидетельствовать синяки на теле, которые появляются при ухудшении параметров свертываемости крови.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://radiosputnik.ria.ru/20211219/kofe-1764196405.html

https://ria.ru/20211231/kofe-1766288703.html

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великобритания, эдинбургский университет, здоровье - общество, александр мясников (врач)